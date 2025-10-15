Una manifestación recorre el centro de València para exigir "una paz justa" y reclamar la "reconstrucción" de Palestina - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este miércoles por la tarde el centro de València para exigir "una paz justa para los palestinos, que garantice la posibilidad de tener un Estado y vivir en paz" y para reclamar la "reconstrucción" de Palestina.

La marcha, convocada por los sindicatos UGT-PV y CCOO PV bajo el lema 'Stop Genocidi. El món del treball amb Palestina', ha estado encabezada por representantes de las dos organizaciones sindicales, así como de la Flotilla, de la Comunidad Palestina, Asamblea de Cooperación por la Paz, la Coordinadora Feminista, la Coordinadora Valenciana de ONG, CAMDE y de los partidos PSPV, Compromís y EUPV.

La manifestación, a la que han asistido 300 personas según cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha arrancado desde el Parterre pasadas las 19.10 horas y ha recorrido la calle de la Paz y la plaza de la Reina, para y acabar en la plaza de la Virgen.

Durante la protesta, se han visto carteles con los lemas 'Embargo total de armas', 'Stop genocidi', 'Stop comerç d'armes amb Israel', 'La complicidad occidental también mata' o 'Fin de relaciones comerciales con Israel'.

Asimismo, los manifestantes --muchos de ellos portando banderas de Palestina-- han gritado proclamas como 'Palestina lliure', 'No es una guerra, es un genocidio', Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'No és un conflicte, és colonialisme'.

Antes de comenzar la protesta, en declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, ha resaltado la jornada "de lucha y de reivindicación del mundo del trabajo a favor del pueblo palestino" para mostrar su compromiso con "los trabajadores y con las trabajadoras que han estado siendo masacrados". "Porque sí, es un genocidio lo que ha estado haciendo Israel con el pueblo palestino", ha aseverado, "pese a que algunos partidos políticos lo puedan negar".

En este sentido, ha apuntado que, "aunque se ha dado algún que otro paso", cree que "no hay que bajar la guardia porque ya ha habido en estas últimas horas algunos asesinatos". Por ello, ha insistido en reclamar un alto el fuego "permanente y verificable" y que se produzca "una reconstrucción para el pueblo palestino, porque no es de recibo cómo se han quedado sus viviendas, sus hospitales, sus escuelas y todos los servicios, que han visto cómo desaparecían casi de un día para otro".

En la misma línea, ha reclamado el "fin definitivo" de la venta de armas y el reconocimiento del Estado Palestino, así como "justicia y reparación" con "los crímenes de guerra que ha cometido Israel con el pueblo palestino".

"NO ES UNA PAZ DEFINITIVA"

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, ha coincidido en que "el acuerdo de paz no elimina los crímenes de guerra" cometidos por Israel y ha reclamado una paz "verdadera y firme". Ha incidido en condenar el genocidio contra la población palestina y ha abogado por "exigir una paz justa para los palestinos, que garantice la posibilidad de tener un Estado y vivir en paz".

Respecto al alto el fuego, ha lamentado que "es evidente que esto no es una paz definitiva" y ha urgido a avanzar "en una propuesta que garantice poder construir un Estado para los palestinos, la reconstrucción de Gaza y la soberanía de los palestinos para poder decidir su futuro; que no se imponga una autoridad colonial que controle el destino de los palestinos".

"Es fundamental que la ciudadanía valenciana continúe demostrando su compromiso con la población de Palestina, que no bajemos los brazos, que continuemos empujando para conseguir ese futuro justo y de justicia para los palestinos y las palestinas", ha apostillado.

"ESTRUCTURAS DE APATHEID, INTACTAS"

A su llegada a la plaza de la Virgen, han procedido a la lectura del manifiesto, en el que han reivindicado "que la paz se imponga en un Estado palestino viable y reconocido internacionalmente" y han reiterado que la tregua "no es el fin del genocidio", por lo que "no puede confundirse con la paz" porque "las estructuras de ocupación, apartheid y bloqueo siguen intactas".

Además, consideran que los "planes de paz no buscan resolver el conflicto, sino legitimar la colonización y fragmentar Palestina". "Separan Gaza de Cisjordania y Jerusalén Este, destruyendo su unidad territorial, política y social. Exigen el desarme palestino, mientras mantienen el poder militar y la impunidad de Israel, sin reconocer el derecho al retorno de las personas refugiadas ni las resoluciones de Naciones Unidas", han censurado.

En este contexto, han afeado que "la complicidad internacional sostiene este genocidio". "La Unión Europea continúa comerciando con Israel, mantiene acuerdos preferenciales y permite el flujo de armas, pese a las denuncias de crímenes de guerra. Los gobiernos que callan o se declaran neutrales son cómplices de la ocupación y de la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino", han denunciado.

Por ello, en el manifiesto han exigido alto el fuego "permanente, verificable e inmediato", y fin del bloqueo de Gaza; la garantía de acceso y protección a la ayuda humanitaria "sin condiciones políticas ni militares"; la retirada total de las tropas israelíes y desmantelamiento de los asentamientos ilegales.

También demandan la suspensión completa y la revisión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel; el embargo total de armas y el establecimiento de sanciones al Estado de Israel; y la investigación y procesamiento de los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, garantizando justicia y reparación a las víctimas.

"Porque mientras haya impunidad, no habrá paz. Porque cada tregua rota demuestra que no hay seguridad sin justicia. Porque Palestina no puede quedar reducida al silencio ni al olvido. Porque defender Palestina es defender los derechos humanos, el derecho internacional y la dignidad de todos los pueblos", han aseverado en el escrito.