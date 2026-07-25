Manises decreta dos días de luto por el fallecimiento de un hombre en un incendio

Las condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento de hasta 35 km/h aceleraron la propagación del fuego, explica el Ayuntamiento

Bomberos en el incendio en Manises (Valencia)
Bomberos en el incendio en Manises (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 25 julio 2026 22:26
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   VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Manises (Valencia) ha expresado sus condolencias por la muerte de un hombre en el incendio declarado este sábado en el término municipal y, "en señal de respeto y luto", ha decretado dos días de luto oficial.

   El consistorio expresa "sus más sinceras condolencias a la familia y personas próximas de la víctima" y agradece "la rápida actuación y el esfuerzo de todos los servicios de emergencia, así como la colaboración y responsabilidad mostradas por la ciudadanía durante la intervención".

   Estas fuentes explican que la propagación del fuego fue "muy rápida a causa de las condiciones meteorológicas adversas". En el momento del incendio, el viento soplaba "con intensidad, con una velocidad media de entre 20 y 25 km/h y rachas que llegaron a los 35 km/h, circunstancias que dificultaron las labores de extinción", remarcan.

   En una nota a los medios, la institución local ofrece, además, una cronología de la evolución del incendio, comunicado a las 12.45 horas. A las 12:47 horas, la Policía Local de Manises se persona en el lugar y solicita la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos llegan al lugar a las 12:52 horas junto con el sargento y los vehículos BUP 211 y 251.

   A las 12:57 horas, detallan, el servicio de emergencias 112 empieza a recibir llamadas de vecinos alarmados informando de la proximidad de las llamas en la calle València, número 35. A las 16:37 horas, el oficial al mando de Bomberos comunica que el incendio ha quedado estabilizado.

   Durante la emergencia se han recibido aproximadamente 80 llamadas relacionadas con el incendio.

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