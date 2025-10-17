Manos Unidas reinterpreta el refranero español en una campaña creativa para sensibilizar sobre el hambre en el mundo

Manos Unidas reinterpreta el refranero español en una campaña creativa para sensibilizar sobre el hambre en mundo - MANOS UNIDAS

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Manos Unidas ha lanzado 'Refranes contra el hambre', una campaña digital de sensibilización que reinterpreta el refranero popular español para "denunciar lo que sigue siendo uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo: el hambre".

La iniciativa, presentada con motivo del Día Mundial de la Alimentación, convierte los refranes más conocidos sobre la comida en "imágenes impactantes que invitan a reflexionar sobre las causas estructurales del hambre y la desigualdad", según ha indicado la ONG en un comunicado.

En la campaña colaboran cinco reconocidos ilustradores: 72kilos, Agustina Guerrero, Dominga Habla Sola, Javirroyo y Caos Ilustrado. Los artistas han reinterpretado dichos populares con su propio lenguaje gráfico y emocional, dando lugar a piezas que combinan humor, ironía y denuncia social.

Desde los conflictos armados que obligan a millones de personas a huir (A falta de pan, hay muchas tortas), hasta el hambre heredada de generación en generación (Cuando seas padre, tampoco comerás huevos). También hay espacio para hablar de la desnutrición infantil y la soberanía alimentaria (Lentejas, si tienes las comes y, si no, las sueñas), del desperdicio alimentario (Donde comen dos, comen tres, y cuatro y cinco y seis...) y de recordar que el hambre es un problema global y estructural (Pan con pan, comida de muchos).

El chef Pepe Rodríguez Rey, embajador de Manos Unidas, protagoniza el vídeo central de la campaña. En él, compara el proceso creativo con una receta que mezcla arte, datos y compromiso social para visibilizar un problema que aún afecta a millones de personas en todo el mundo.

La campaña se desplegará principalmente en Instagram, el canal donde los refranes y las ilustraciones cobran vida en formato visual y participativo, buscando conectar con una audiencia diversa y generar conversación en torno al hambre y sus causas.

Manos Unidas ha detallado que, según el último informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI), 673 millones de personas padecieron hambre en 2024. Además, 2.300 millones sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave y 2.600 millones no pudieron permitirse una dieta saludable. Las mujeres siguen siendo las más afectadas: el 30,7% de las mujeres de entre 15 y 49 años padeció anemia el pasado año.

La presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, ha sostenido que "vivimos en un mundo de abundancia en el que el hambre no debería tener cabida". "Con esta campaña, buscamos dar la vuelta a los mensajes cotidianos con los que convivimos cada día para recordarnos que el hambre tiene muchas caras y que todas son resultado de decisiones humanas, no del azar", ha detallado.