Manuel Ríos San Martín: "Al ser humano le gusta que le cuenten historias desde los primeros tiempos"

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El novelista y guionista Manuel Ríos San Martín asegura que "al ser humano le gusta que le cuenten historias desde los primeros tiempos, historias de otros que le apasionen, le hagan soñar, le den miedo o le despierten amor". "La única diferencia es cómo nos llegan esas historias, habrá épocas en las que predomine la tradición oral, la escrita o la audiovisual o una combinación de todas".

Tal vez por ello, tanto la televisión como la literatura son dos sectores "a los que no les está yendo mal a pesar de la crisis" provocada por la pandemia. En ese sentido, "somos afortunados, la gente, al estar más tiempo en casa, necesita leer historias y necesita ver series".

Así lo ha aseverado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de su nueva novela, 'Donde haya tinieblas' (Planeta), que define como "un thriller moderno, con mucha tensión, capítulos cortos, giros, pero que también plantea una reflexión sobre la sociedad actual y la intolerancia: ¿qué preferimos: el perdón y la misericordia o la venganza y el castigo?".

"La novela --explica-- se me ocurrió durante una visita a la Catedral de Ávila. Había ido a dar una conferencia y luego me pasé a visitarla. Me encontré con una exposición en la que había un panel que hablaba del pecado como el origen del mal. Si mi anterior novela hablaba del mal desde el punto de vista biológico, de si la violencia está en nuestro ADN desde la prehistoria, Donde haya tinieblas podía hablar del mal desde una perspectiva distinta al incluir el concepto de religión y culpa".

El autor realiza una reflexión sobre la intolerancia, que, en su opinión, "está demasiado presente en la sociedad, en las redes sociales, en la política y en todo".

"Durante la pandemia hemos visto cómo los políticos no podían ponerse de acuerdo a pesar de tener un problema común muy grave que nos afectaba a todos. Al escribir la novela creo que eso me ha influido. Los dos protagonistas, que son muy diferentes, tienen que ponerse de acuerdo en la investigación. Les cuesta y eso puede poner en peligro muchas vidas. ¿Serán capaces de hacerlo? ¿Seremos nosotros capaces como sociedad?", plantea.

Para esta nueva historia, Ríos San Martín ha creado dos protagonistas que suponen el contraste entre dos mundos. "Me gustaba la idea de juntar a un cincuentón con educación religiosa, más tradicional, tierno, y a una joven millennial más agresiva, muy feminista y meterlos juntos en un coche a recorrer España intentando ponerse de acuerdo en una investigación compleja. Es un juego literario, pero también es una reflexión sobre la intolerancia y sobre la capacidad que tiene el ser humano de llegar a acuerdos o no hacerlo. Y de las consecuencias que trae no ser capaces de pactar", declara.

PRESENCIA DE MUJERES "FUNDAMENTAL"

Asimismo, recalca que en todas las historias que escribe la presencia de las mujeres "siempre ha sido fundamental, desde 'Compañeros' a 'Rescatando a Sara' en televisión o en mis anteriores novelas".

"Tal vez sea --apunta-- porque he vivido en una familia muy matriarcal, con mi madre y mi abuela. Ambas viudas jóvenes y ambas trabajadoras con mucha personalidad. Fueron capaces de montar un negocio propio en unos tiempo difíciles y salieron adelante. He estado rodeado de mujeres con iniciativa".

Igualmente, subraya que también en todos sus trabajos en televisión he contado con un equipo de mujeres escritoras. argumenta: "Las mujeres representan el 50% de la sociedad, y sería absurdo que no estuviesen presentes en las historias al mismo nivel que los hombres. La novela negra no es más que un reflejo de lo que está pasando en toda la sociedad, aunque todavía nos falte camino. Pero yo entiendo esta convivencia desde la colaboración".