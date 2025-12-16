Manuel Vicent, Borja-Villel y Marcos Morau, entre las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes

Archivo - Manuel Vicent. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA/MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los valencianos Manuel Vicent, Jesús Borja-Villel y Marcos Morau figuran en la lista de personalidades galardonadas con las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025, aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, unos galardones que reconocen a "personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España".

El escritor y periodista Manuel Vicent que cuenta con una producción literaria y periodística extensa y constante. Su obra incluye numerosas novelas, así como colecciones de relatos, crónicas, artículos y libros de viajes, críticos o de memorias. En su trayectoria destacan el Premio Alfaguara en 1966 por 'Pascua y naranjas'; el Premio Nadal en 1986 por 'Balada de Caín' y el Premio Alfaguara en 1999 por 'Son de mar'. Además, ha sido condecorado con la Medalla de Oro de la Universidad de Almería, la Doctor honoris causa por la Universitat Jaume I de Castelló, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Premio de las Letras Valencianas.

En 2025 fue premiado con el Premio Fira del Llibre de València a la trayectoria literaria en castellano. Su obra combina estilo literario, memoria personal y mirada crítica sobre la realidad y es esencial para entender la transformación cultural y social de España en las últimas décadas.

El exdirector del Museo Reina Sofía Manuel Jesús Borja-Villel es historiador, gestor cultural y uno de los principales especialistas en arte contemporáneo de España. Ha impulsado modelos de museo más inclusivos, experimentales y socialmente comprometidos, fortaleciendo el diálogo entre creación, investigación y ciudadanía.

Su labor como director de importantes instituciones culturales se ha distinguido por una visión intelectual sólida, una defensa de las prácticas artísticas críticas y una apuesta por narrativas que amplían y cuestionan los relatos tradicionales del arte.

El coreógrafo Marcos Mora Ureña (Marcos Morau) es fundador y director artístico de 'La Veronal', es un coreógrafo y artista escénico de proyección internacional que ha renovado la danza combinando movimiento, teatro, artes plásticas y performance.

Su obra, presentada en más de 30 países y en festivales como la Biennale di Venezia, el Festival d'Avignon o Sadler's Wells, le ha valido reconocimientos como el Premio Nacional de Danza (2013), el Premio FAD Sebastià Gasch, el Time Out Mejor Creador, la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia y el Premio Nacional de Cultura de Cataluña (2025). Además, ha trabajado con compañías internacionales como Nederlands Dans Theater y Royal Danish Ballet.

OTROS PREMIADOS

Entre los 35 distinguidos, también están otros artistas, creadores e instituciones, como Estrella Morente, Los Chichos o el Primavera Sound, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

En su intervención, Alegría también ha aludido a que se ha reconocido a María del Monte, a la librería Rafael Alberti o el grafitero Suso33, pseudónimo de Jesús Manuel Pinto García.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.