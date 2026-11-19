Marabú en Bioparc Valencia - BIOPARC

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eulogio, una de las hembras de marabú africano (Leptoptilos crumenifer) de Bioparc Valencia, se ha sometido a una compleja cirugía, pionera en aves ciconiformes, para corregir una grave lesión en una de sus patas que le ha permitido recuperar la funcionalidad.

El equipo técnico detectó una cojera aguda en la extremidad inferior derecha consecuencia de un traumatismo que se identificó una luxación en la articulación intertarsal tras la primera exploración y las radiografías. Aunque la parte afectada parece la rodilla, realmente podría asimilarse al tobillo humano, por la diferente anatomía de las aves respecto a los mamíferos, según ha explicado Bioparc en un comunicado.

Con el objetivo de determinar el diagnóstico y las opciones terapéuticas, se contó con la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardena Herrera para realizar un TAC, que confirmó una rotura de los ligamentos colaterales mediales y una avulsión del tendón del gastrocnemio.

Hasta la clínica de Bioparc Valencia se desplazó el experto en aves Mikel Sabater, del Colegio Europeo de Medicina Zoológica (ECZM), para ejecutar la intervención del marabú que consistió en el emplazamiento del tendón y la disposición de unas suturas circunferenciales para recuperar la estabilidad.

Una vez finalizada con éxito la operación, se colocó un vendaje provisional para proteger la zona y evitar posibles infecciones, ya que esta especie tiende a orinar y defecar sobre sus patas como mecanismo para regular su temperatura corporal.

La hembra ha respondido bien al postoperatorio, con una evolución favorable. El personal de veterinaria y biología realiza curas diarias que, junto con un proceso de rehabilitación y fisioterapia, permiten avanzar en su recuperación que es prolongada en estos casos.

EL MARABÚ

El marabú es un ave inquieta, astuta e inteligente, de hábitos fundamentalmente carroñeros incluida en el programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP) en el que participa BIOPARC Valencia. Convive en la sabana del parque con pelícanos, ibis sagrados, cebras de Hartmann, distintos tipos de anátidas y el grupo de rinocerontes, entre los que se encuentra Kairu, que acaba de cumplir un año.

En la exhibición educativa 'El ciclo de la vida" se puede admirar el comportamiento natural de esta peculiar ave. Incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su población se encuentra en declive por lo que además de la conservación ex situ, es importante realizar acciones en los territorios en los que habita.

En ese sentido, la labor de la Fundación Bioparc junto a la institución Big Life Foundation en el ecosistema Gran Amboseli (entre Kenia y Tanzania) protege este enclave y sus corredores ecológicos, fomentando la supervivencia de multitud de especies como elefantes, leones, jirafas y rinocerontes.