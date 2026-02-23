Marc Minkowski "regala" a la ópera un 'Giulio Cesare' protagonizado por la "excepcional" Marina Monzó - LES ARTS

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director musical Marc Minkowsli "regala" al mundo de la ópera un 'Giulio Cesare' con la soprano valenciana Marina Mozó en el papel de Cleopatra: "Tenéis una joya musical. Es una intérprete excepcional, con una gran frescura, muchísima curiosidad y con una flexibilidad realmente poco frecuente en el sector", ha destacado.

En estos términos se ha expresado el director de orquesta francés durante la rueda de prensa de presentación de la ópera de George Friedrich Händel que ha contado con la presencia del director de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega y del director de escena Vicent Boussard.

Les Arts acoge desde el 28 de febrero hasta el 13 de marzo esta ópera, considerada como "una de las obras cumbres del repertorio barroco" que, por primera vez, recala en el auditorio valenciano y cuenta con la dirección escénica de Boussard y el vestuario del diseñador Christian Lacroix.

Iglesias Noriega ha indicado que para Les Arts es "muy importante" que el auditorio "amplíe" su repertorio y que la orquesta "aborde el repertorio clásico de otro modo, el barroco o el contemporáneo" y que "lo hagan de la mano de figuras tan importantes, tan consagradas".

En este sentido, ha subrayado la presencia de Vicent Boussard, quien trabaja por primera vez con el auditorio, que fue el encargado de diseñar la puesta en escena que se realizó en la Ópera de Colonia (Alemania) de esta misma producción.

"Uno de los objetivos que teníamos es que directores de escena internacionales pudieran venir a enseñar su trabajo para ampliar también la oferta al público de las estéticas que presentamos", ha apuntado.

CLEOPATRA: "UN PAPEL ICÓNICO"

Asimismo, ha destacado la participación de Marina Monzó que protagoniza a Cleopatra en lo que es su "debut" en un papel de barroco: "Una de las tareas que tenemos es ofrecer la posibilidad a los artistas de trabajar en obras o debutar en un papel como Cleopatra, que es uno de los grandes papeles para una soprano, un papel icónico", ha incidido.

El director de Les Arts ha remarcado que el papel que va a interpretar la soprano tiene "nueve áreas" lo cual "le permite ofrecer, no solamente vocalmente, sino también personalidad". "Es un gran reto para una cantante", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que Monzó está en "el momento justo" y que está ofreciendo "lo que se esperaba de ella y más".

En este sentido, Marc Minkowski ha puesto en relieve a la soprano valenciana y ha asegurado que, con ella, Les Arts tiene "una joya musical". "Es una intérprete excepcional, con una gran frescura, con muchísima curiosidad y con una flexibilidad realmente poco frecuente en el sector", ha destacado.

"Espero el estreno con impaciencia para ver el resultado final. Esta ópera es un gran regalo que València hace al mundo de la ópera con María Monzó", ha afirmado Minkowski.

Por su parte, Vicent Boussard ha insistido en que, "aunque la ópera se llame Giulio Cesare, el personaje de Cleopatra es realmente muchísimo más complejo y es un placer ver cómo lo representa Marina Monzó, una intérprete fantástica, pero a la vez joven y moderna, que se aleja de la grandilocuencia de otras representaciones, al mismo tiempo que respeta la identidad del personaje y le da un nuevo impulso, una nueva identidad".

MEZCLA DE LO BARROCO CON LO MODERNO

Respecto a la puesta en escena, ha señalado que la representación que se estrena en Les Arts es una producción que se hizo hace unos años en Colonia, "en un contexto totalmente diferente", en lo que se refiere a la escenografía, por lo que considera que en el auditorio valenciano este montaje "gana mucho" ya que se ha tenido "la oportunidad de poder crear y darle toda la dimensión al espectáculo en un teatro".

Así, ha insistido en que en todo momento se ha buscado crear una escenografía que creara "puentes estéticos y dramatúrgicos entre el año de la creación 1723 y el año actual 2026". Según ha indicado Boussard, el trabajo junto a Lacroix ha consistido en buscar "la anacronía", el punto en el que "se mezcla lo barroco y lo moderno".

"La esencia del barroco es la unión de los contrarios y cualquier elemento de modernidad que encontramos está inspirado en el barroco", ha sostenido, al tiempo que ha explicado que "hay aspectos del vestuario que, efectivamente, están modernizados, pero siempre con una inspiración barroca". "Por ejemplo, tenemos el caso de unas armaduras hechas con ropa de esquí, pero siempre respetando esa idea", ha resaltado.

Igualmente, ha destacado que el vestuario "está basado en blancos, negros, tonos oscuros y, sobre todo, en un vestuario monocromático, porque Christian Lacroix entendió que tenía que, a través de esto, respetar esa simplicidad y ese regreso a lo esencial que permitía integrar su vestuario en el conjunto de la obra".

ELENCO

El contratenor Aryeh Nussbaum Cohen lidera un elenco de voces especializadas en este periodo musical. El cantante estadounidense, la nueva sensación del repertorio, ofrece su aclamada interpretación de Giulio Cesare en su esperado debut en los escenarios españoles.

La valenciana Marina Monzó realiza su primera incursión en la ópera barroca con el poliédrico y exigente papel de Cleopatra, mientras que Sara Mingardo, contralto de referencia, canta el rol de Cornelia, que ha abordado con éxito en su prolífica carrera.

Destacados artistas como la soprano italiana Arianna Vendittelli (Sesto), el contratenor canadiense Cameron Shahbazi (Tolomeo), el bajo-barítono canadiense Jean-Philippe McClish (Achilla) completan el reparto, en el que también figuran el antiguo alumno del Centre de Perfeccionament de Les Arts Bryan Sala (Curio) y la mezzosoprano rusa Lora Grigorieva (Nireno) de la actual promoción del Opera Studio valenciano.

Giulio Cesare in Egitto se representa en la Sala Principal del Palau de les Arts Reina Sofía con funciones los días 28 feb, 4, 8, 11 y 13 marzo. Las entradas se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.