March (AVAV): "No vamos a desfallecer y siempre llamaremos a puertas para que el audiovisual valenciano se desarrolle"

Teresa Cebrian i Glòria March en el relevo al frente de la AVA - AVAV

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Academia Valencia del Audiovisual (AVAV), Glòria March, enfatiza la necesidad de que las instituciones públicas apoyen la difusión de los productos audiovisuales valencianos, ya que, "si no se da un soporte para que lo vea la gente, el producto se va a quedar pequeño". Y ha subrayado la voluntad y esperanza de mantener una "buena interlocución" con la Conselleria de Cultura. "Nosotros no vamos a desfallecer y estaremos siempre llamando a otras puertas para que el audiovisual valenciano se desarrolle", ha aseverado.

La máxima responsable de la entidad precisa, en una entrevista concedida a Europa Press, que esta difusión va más allá de cuestiones económicas e incluye la publicidad y retransmisión de las galas, tanto de la propia Academia como de del sindicato de Actors i Actrius Professionals Valencians, y la ampliación de las estrategias de promoción del audiovisual valenciano mediante iniciativas como ir a festivales, montar un estand, y crear sinergias con otras academias y productoras".

No obstante, para March, el impulso a una 'marca' cinematográfica 'Comunitat Valenciana' "no es una cuestión solo de las instituciones", sino que requiere "de todo el mundo, de los que hacemos películas, de quien las subvenciona y de quien las difunde".

Aunque "las instituciones públicas marcan muchísimo el marco de la creación de un audiovisual", aquí "entran en juego muchos actores: los que producen y hacen películas, los que dan un soporte y los que dan un lugar para difundir". De hecho, hay cintas que "no han tenido un gran recorrido" a pesar de su calidad, en ocasiones porque "la productora no ha sabido encajarla o no ha sabido desarrollar una estrategia de difusión" adecuada, plantea.

"Talento no nos falta, creadores de calidad no nos faltan, pero nos falta esto", ha sostenido en referencia al diseño de esa estrategia multifactorial para aumentar la visibilidad de los proyectos de la Comunitat Valenciana.

EXPANSIÓN TERRITORIAL En el capítulo de retos de la nueva junta, Gloria March apuesta por una hoja de ruta de expansión territorial que incluya "más presencia en los festivales ya que se hacen en toda la Comunitat Valenciana".

Preguntada por su opinión sobre el ecosistema de festivales del territorio, entre ellos la Mostra de València o Cinema Jove, ha defendido la necesidad de que los certámenes cinematográficos de la Comunitat cuenten con "un apoyo fuerte" y ha criticado los "varapalos de presupuesto público" que han sufrido algunos de estos eventos.

"Es muy difícil montar un festival con el 20% del presupuesto menos que el año pasado o empezando en enero a hacer un equipo cuando el festival empieza en junio", ha argumentado la artista, que ha resaltado que este tipo de citas "no nacen de la nada" y deben de tener un "largo recorrido" para alcanzar y mantener un prestigio.

La presidenta pone el acento en los modelos de inversión en la industria cinematográfica de Hollywood y, actualmente, en Corea, donde "hay una inyección de dinero muy potente" que ha permitido proyectar su cultura a nivel mundial.

Sobre las críticas que en ocasiones recibe el sector por recibir ayudas, March ha llamado la atención sobre "la importancia de las palabras: no es lo mismo decir subvención que ayuda o que inyección económica", ha afirmado la actriz, quien ha señalado que "todas las industrias tienen un apoyo institucional" y el audiovisual, además, "genera dinero" de manera significativa.

"La industria del audiovisual genera dinero. ¿Por qué se inventa un festival Cannes?", ha planteado la presidenta, quien, junto al retorno económico, destaca que el sector aporta "valor cultural, lingüístico" y contribuye a la marca de un territorio.

Otro de los objetivos que se ha fijado la Academia en esta etapa es potenciar sus relaciones con las universidades y anhela que alguna pudiera participar en su proyecto de escuela pública de cine. "La academia no tiene presupuesto para crear una escuela por sí misma, pero somos la entidad que puede ponerla sobre la mesa para empezar a hablar de esto" y colaborar con administraciones para su desarrollo.

"MAPA DE INTENCIONES"

March explica que el programa de su equipo "es como un mapa de intenciones" y garantiza su voluntad de avanzar en estas iniciativas. "A ver ahora hasta dónde podemos llegar", apostilla.

Finalmente, en cuanto a la composición de la junta directiva de la Academia, March asegura que no es casual la mayoría de mujeres . "No es azaroso que la mayoría de esta junta sea femenina", ha indicado, precisando que todos los componentes son "personas feministas y muy conscientes de problemas que sufren las profesionales, como el acoso. Su intención es poner en marcha una oficina con personal dedicado al asesoramiento.