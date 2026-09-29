La marcha del 9 d'Octubre llamará a "ganar el país" frente a un Consell que "da la espalda a los valencianos"

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tradicional manifestación del próximo 9 d'Octubre saldrá a las calles de València para animar a "ganar el país" frente a un gobierno de la Generalitat que "da la espalda a los intereses de los valencianos" y ha dejado un territorio "absolutamente abandonado" porque "dos años después, todavía no ha podido recuperarse" de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos.

Como novedad, la marcha de la Diada de este año contará con la participación de una columna de la comunidad educativa, como gesto de compromiso con sus reivindicaciones en el marco de la huelga docente iniciada hace unos meses y todavía paralizada, para así defender "una escuela pública digna y en valenciano". Podrán sumarse tanto docentes como familias y alumnos.

Bajo el lema 'Guanyar el país', en el año en que se conmemora el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, la manifestación comenzará a las 18 horas del próximo viernes 9 desde la plaza de Sant Agustí de València.

La Comissió 9 d'Octubre ha presentado el cartel de la convocatoria en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), con representantes de las entidades Acció Cultural (ACPV), Joves d'ACPV, ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, Esquerra Republicana (ERPV), Esquerra Unida (EUPV), Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Podem y Societat Coral el Micalet.

Este año, a unos meses de las próximas elecciones autonómicas, los convocantes llaman a la movilización social como una herramienta para defender los derechos lingüísticos, sociales y colectivos del pueblo valenciano, impulsar cambios en las instituciones y avanzar hacia otro modelo de país, al considerar que desde 2023 se han impulsado políticas que han profundizado en los retrocesos de los últimos años.

"Estamos en un territorio absolutamente abandonado por el Consell, con un 'president' [Juanfran Pérez Llorca] cuestionado a nivel interno incluso por su partido. Esta persona nos gobierna dando la espalda a los intereses de los valencianos", ha lamentado la portavoz de la Comissió y presidenta de ACPV, Anna Oliver, quien ha puesto como ejemplo que el gobierno del PPCV es "incapaz" de cumplir con la recuperación del derecho civil valenciano pese a que "estaban a favor cuando estaban en la oposición".

"ODIO LINGÜÍSTICO Y ANTIVALENCIANISMO"

Desde Plataforma per la Llengua han denunciado el "odio lingüístico" del Consell por haber "censurado autores de Catalunya e Illes Balears en las aulas" o por "cargarse los topónimos de València y Castelló". "Su objetivo pasa por convertirnos en una sociedad monolingüe y todos pensamos que no lo conseguirán", han reivindicado.

En la misma línea, desde Escola Valenciana han señalado el "antivalencianismo" del actual gobierno autonómico como causa de "su ataque continuo a la lengua": "Exigimos que el valenciano esté presente y normalizado en todos los rincones de la vida, especialmente en la educación".

"Hemos ganado la calle, ahora tenemos que ganar el país", ha proclamado la presidenta de la Societat Coral el Micalet, Gemma Pasqual, quien considera que ahora hay "muchos frentes abiertos" y que "es un buen momento para plantar cara a un Consell que menosprecia el valenciano y la cultura".

APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y A LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

Una de las principales reivindicaciones de la marcha será la defensa de la educación pública y en valenciano, con el objetivo de exigir que el alumnado pueda estudiar en la lengua propia y reivindicar que el valenciano se pueda utilizar con normalidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La movilización también estará profundamente marcada por la dana casi dos años después, con la intención de volver a situar en el centro a las víctimas y a sus familias, que están invitadas a sumarse al recorrido.

Durante la marcha se defenderá el territorio y el "derecho a vivir", se denunciarán los efectos de la crisis climática y de la especulación y se exigirá proteger la huerta, la costa y las montañas valencianas, además de reivindicar al sector agrario. Otro de los objetivos es poner de relieve la dificultad reciente para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes, y la realidad que sufren los vecinos expulsados de sus barrios por la turistificación.

A su vez, se reclamará más autogobierno, una financiación autonómica justa y una solución a la deuda acumulada durante décadas, así como un territorio antifascista, antirracista y comprometido con los derechos de las personas migrantes para combatir los discursos de odio tanto en las calles como en las instituciones. "No nos quedaremos callados. Frente al odio y la incultura, plantémosles cara. Ni un paso atrás", reivindican los convocantes en su manifiesto por el 9 d'octubre.