Una marcha multitudinaria pide en València el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres

Imagen de la manifesatción con motivo del 25N en València - EDUARDO MANZANA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación recorre este martes por la tarde, 25 de noviembre, el centro de la ciudad de València para exigir "la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres", criticar "el estado de deterioro de los servicios públicos" y pedir el fin "de todos los machismos, de las agresiones y de la impunidad de los agresores".

Así lo ha planteado la portavoz del Moviment Feminista de València, Cándida Barroso, antes de comenzar esta marcha, celebrada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e impulsada por este colectivo.

Durante esta convocatoria se han escuchado, en valenciano y en castellano, frases proclamadas por los asistentes como "Fuera machistas de las instituciones", "Ni una menos", "Mujeres valientes, mujeres sin límites", "Si tocan a una, nos tocan a todas", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" y "Ninguna agresión sin respuesta".

Los manifestantes transitan por el centro de la capital valenciana tras una pancarta de cabecera en la que se puede leer en valenciano "¡Basta de violencias contra las mujeres! ¡Hartas de impunidad con los agresores!" que portan mujeres que han sufrido violencia machista. La marcha, que se ha iniciado en la calle Navarro Reverter, concluirá en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que este 25N "salimos a la calle" para reivindicar la lucha contra la violencia de género, "una lucha necesaria, imprescindible y que protege a las mujeres que son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres".

Asimismo, ha tildado de "importante el día de hoy, a las puertas de una investidura" del candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "para decir al PP que los negacionismos en esta comunidad matan". "Pactar con los negacionistas una investidura supone una serie de retrocesos que son terribles y que tienen consecuencias catastróficas para la vida de los valencianos y de las valencianas y en el caso de los negacionistas de la violencia de género, consecuencias terribles y devastadoras para las mujeres", ha añadido.