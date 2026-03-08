Una marea tiñe València de morado para condenar la violencia contra las mujeres y exigir "corresponsabilidad real"

Manifestación del 8M en València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las calles de València se llenan de morado este domingo por la tarde con las dos manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ambas convocatorias se realizan de forma separada, como en los últimos años, organizadas por la Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista, y coinciden en condenar la violencia contra las mujeres y el negacionismo de la lacra que supone la violencia machista, así como en exigir una igualdad y corresponsabilidad "real".

La manifestación de la Coordinadora ha partido de la Porta de la Mar y recorre el centro de València para finalizar en la plaza de la Reina, bajo el lema 'Democràcia, sense feminismme = barbàrie'. Por su parte, la marcha de la Assemblea ha salido, como es habitual, desde la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores y finalizará en la plaza de la Virgen, con el lema 'Els transfeminismes defensem la vida'.

Durante la manifestación de la Coordinadora Feminista, un grupo de personas ha marchado con las caras tapadas por caretas blancas como símbolo de protesta por las mujeres asesinadas víctimas de violencia machista, algo que han ilustrado con una pancarta que recopila nombres e historias de mujeres asesinadas en las que señalaban a su agresor.

Se han escuchado consignas como "tranquila, hermana, aquí está tu manada"; "no somos histéricas, somos históricas"; "si tocan a una nos tocan a todas"; "mujer: ni sumisa ni devota, te quiero libre, linda y loca"; "no quiero tu piropo, quiero tu respeto"; "somos el grito de las que ya no están"; "y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía", "abajo el patriarcado", "el feminismo camina 'pa lante' o "no son arrebatos, son asesinatos".

También se han visto pancartas con lemas como 'Força de les dones', 'No a la mercantilización del cuerpo de las mujeres' o 'Juntes i organitzades som imparables', así como carteles con frases como "la libertad se aprende ejerciéndola"; "si mi perro entiende el no, tú también puedes"; "la desigualdad social es más violenta que cualquier protesta".

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, "EN CRISIS"

Entre las representantes del colectivo feminista, Bárbara Peris ha defendido la necesidad de reivindicar, como cada 8M, los derechos civiles y políticos de las mujeres porque "a nivel internacional están en crisis" y "es más importante que nunca mantener las movilizaciones".

Otra de las representantes del movimiento, Èlida Puig, ha exigido una "corresponsabilidad real" en todos los ámbitos de la vida, además de la necesidad de poner "fin a la brecha salarial" y de proclamar "no a la guerra" ante los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Oriente Medio.

Tras señalar que "las guerras forman parte del sistema patriarcal", la también portavoz del colectivo Puri Liétor ha proclamado sobre el conflicto en Oriente Medio: "Basta ya de esta locura. Las mujeres ponemos nuestra vida en riesgo para parir a los soldados y a los que están debajo de las bombas".

Por otro lado, han tachado de "disparate" la nueva estrategia contra la trata aprobada el pasado viernes por el Consell, ya que ven necesario impulsar otra para "abolir el sistema prostitucional", y han exigido "pasar del papel a la realidad" en la lucha contra la violencia machista y combatir el negacionismo de esta lacra.

Durante la marcha han participado autoridades como la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, o la delegada del Gobierno, secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de Valencia, Pilar Bernabé.

"EL FASCISMO SIEMPRE APUNTA A LAS MUJERES"

Morant ha reivindicado los derechos alcanzados gracias a la lucha feminista, pero ha advertido que "queda mucho por hacer" y que "esos derechos conseguidos pueden retroceder, y lo hemos visto aquí en la Comunitat Valenciana". "El fascismo apunta siempre a las mujeres", ha señalado, y ha llamado a "pararle los pies". También ha lamentado el inicio de año "durísimo" en materia de violencia de género con dos mujeres y una niña asesinadas en la Comunitat, ante lo que ha rechazado el "negacionismo" de esta lacra: "No se puede negar la violencia machista porque es negar la ciencia".

Por su parte, Bernabé ha indicado que el movimiento feminista tiene como "reto" ganar espacio en los entornos virtuales, donde las mujeres están "altamente acosadas". "Las calles han pasado a la esfera virtual y ahí el feminismo es más necesario que nunca. Hay que legislar para proteger. Protejamos a nuestras jóvenes y esta será la garantía de que somos una sociedad sana y avanzada", ha reivindicado.