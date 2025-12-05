María Pujalte, Francesca Piñón, Cristina Plazas y Berta Gratacós son 'Les bàrbares' en el Principal de València

El Teatro Principal presenta 'Les bàrbares', protagonizada por María Pujalte, Francesca Piñón, Cristina Plazas y Berta Gratacós - REMITIDA IVC

El Teatro Principal de València pone en escena, este sábado, 6 de diciembre, a las 20.00 horas, 'Les bàrbares', obra protagonizada por María Pujalte, Francesca Piñón, Cristina Plazas y Berta Gratacós.

David Selvas dirige esta tragicomedia en la que la dramaturga Lucía Carballal ofrece "un retrato sincero y profundo sobre la generación de mujeres que rompieron moldes", señala el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

'Les bàrbares' es una pieza sobre contradicciones pero, sobre todo, "una celebración de la amistad". Así lo explica su autora, quien ha constatado que escribió la obra porque "sentía una fractura" entre la generación de su madre y la suya.

Lucía Carballal ha señalado que era el momento posterior a la eclosión del Me Too. "La actriz Catherine Deneuve y otras mujeres francesas escribieron un manifiesto en contra de aquella oleada reivindicativa y sus palabras representaban, creo, el malestar de algunas mujeres que, también aquí, se sentían contrarias a lo que estaba pasando. Este rechazo llamó mi atención; me pregunté si se trataba de un sentimiento generacional".

En la obra, la muerte prematura de Bàrbara actúa como detonante de un ejercicio de memoria colectiva e introspección. Susi, Carmen y Encarna, amigas desde la escuela, se reúnen en un hotel alejado de la ciudad seis meses después. Bárbara era una mujer treinta años menor que ellas y a quien todas apadrinaron y quisieron de manera diferente. Su última voluntad fue poner sobre la mesa la visión que tienen unas de las otras y de ellas mismas.

A través de los recuerdos, las conversaciones y las contradicciones, se desvelan sus luchas internas sobre el trabajo, la maternidad y el feminismo, a la vez que se pone a prueba el valor de su amistad. Y así se crea un relato con el dibujo del mapa de sus contradicciones, a la vez que se traza el destino de su amistad.