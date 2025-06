María Romanillos: "Me empezó a gustar el cine con Spielberg y me gustaría trabajar con Almodóvar"

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Me empezó a gustar el cine con Spielberg, pero me gustaría trabajar con Almodóvar. Con él descubrí otro tipo de cine. Me parece que tiene una forma de dirigir actores tan especial, que me encantaría poder trabajar con él".

Así lo expone la actriz María Romanillos (Madrid, 2004), premio 'Un futuro de cine' de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove.

La intérprete, que recogió el Premio Un Futuro de Cine durante la gala inaugural del festival, ha mantenido un encuentro con el público en el que ha hablado de su carrera y compartido con el público sus inquietudes, impresiones y opiniones sobre el cine.

Ademád de su admiración por Almodóvar, también ha mencionado que le gustaría trabajar con Isabel Coixet y con Los Javis, puesto que se declara seguidora de 'Paquita Salas' (2016). En cuanto a talentos internacionales menciona nombres como Luca Guadagnino "porque 'Call me by your name' (2017) es una película con la que estoy muy obsesionada". También señala a Ari Aster "porque 'Midsommar' (2019) es mi película preferida de todos los tiempos y el terror es uno de mis géneros favoritos".

Romanillos ha aprovechado el encuentro para conversar con el público sobre lo que le gusta y sobre lo que le desagrada de trabajar en la industria del cine: "Las redes sociales son la parte de mi trabajo que más me cuesta. Entiendo que son útiles y te dan mucho, pero no comparto mucho. No es que tenga nada en contra, pero no me nace contar todo lo que hago. Y aún así, como persona con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las uso más de lo que quisiera".

Con el premio 'Un futuro de cine' Romanillos pasa a formar parte del histórico grupo de actores premiados, entre los que figuran Elena Anaya, Fele Martínez, Marta Etura, Carlos Areces, Aura Garrido o Amaia Romero. María Romanillos cuenta en su haber con varios reconocimientos importantes de la industria audiovisual española a pesar de su juventud.

Su papel junto a Juana Costa en 'Las consecuencias' (2021) de Claudia Pinto le granjeó el Premio Mejor Actriz de un Largometraje Iberoamericano de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México) y el Premio Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina de Reparto en el Festival de cine de Málaga.

Y su participación en 'La casa' (2024) de Álex Montoya la llevó a ganar el Premio Lola Gaos a Mejor interpretación femenina de reparto. Romanillos cuenta que uno de los aspectos que más le gusta de su trabajo es aprender de los actores que la rodean. De hecho, ha contado en confidencia una anécdota con José Sacristán: "Me torcí el tobillo en una escena de la película '13 exorcismos' (2022), tras haber estado rodando doce horas. Me preguntaron si estaba lista para seguir y dije que sí. Pero entonces Sacristán me miró y dijo con su voz: "esta chica no puede seguir". De él aprendí que no pasa nada por decir no puedo más, a esto no llego".

Nacida en Madrid en 2004, Romanillos se formó en diferentes vertientes del arte interpretativo en el Estudio Juan Codina, la Escuela de Teatro Cuarta Pared y la Escuela de Cine Primera Toma. Antes de su debut en 'Las consecuencias' (Claudia Pinto, 2021), participó en series como 'Antidisturbios' (2020) de Rodrigo Sorogoyen, 'Historias para no dormir' (2021) o 'Maricón perdido' (2021), además de dar vida a Bea en las dos temporadas de la serie 'Paraíso' (2021), en la que coincidió con Macarena García y Gorka Otxoa, ambos distinguidos con el premio 'Un futuro de cine' de Cinema Jove en 2013.

PERSONALIDAD Y RIESGO

También coincidió con Ariadna Gil, premiada con este galardón en 1995, en el cortometraje 'Flechas' (2022) de Imanol Ruiz de Lara. María Romanillos ha madurado como actriz en un cine español caracterizado por la personalidad y el riesgo.

Tras su premiada actuación en 'Las 3 consecuencias' (2021), dio vida a la hija adolescente de Paco León en 'No mires a los ojos' (2022) de Félix Viscarret. Protagonizó el ejercicio de terror y espiritismo de '13 exorcismos' (2022) de Jacobo Martínez, y dio vida a Paula en la comedia 'Norberta' (2024) de Sonia Escolano y Belén López Albert, junto con Luis Bermejo y Adriana Ozores.

En un difícil equilibrio que da cuenta de sus aptitudes, sus personajes se suelen caracterizar por mostrarse frágiles pero decididos, valientemente humanos y llenos de fuerza interior. Algo que la llevó a interpretar a Ema en 'La casa' (2024) de Álex Montoya, que tendrá un pase especial en el festival y con la que se hizo con el Premio Lola Gaos a Mejor interpretación femenina de reparto.

Al mismo tiempo que visita Valencia, la actriz está en las pantallas de todo el mundo al formar parte del reparto de la serie 'Olympo' (2025), que Netflix acaba de estrenar este mismo 20 de junio en la plataforma. "'Olympo transcurre toda en un centro de alto rendimiento, deportistas olímpicos que se preparan para el mundial", ha explicado Romanillos. Se trata de la gran apuesta para el público adolescente de la temporada, con la que Netflix espera repetir el éxito de series como 'Élite' (2018), cantera de talentos como Miguel Bernardeau o Ester Expósito.