Marián Cano destaca que "la Comunitat es líder nacional en sostenibilidad turística por segundo año"

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que la "Comunitat Valenciana ratifica su liderazgo nacional en disponer de una Estrategia de Sostenibilidad Turística certificada por AENOR, por segundo año consecutivo".

Cano ha resaltado que "tras superar con éxito la autoría el pasado mes de julio, Turisme Comunitat Valenciana mantiene su sello de entidad con estrategia en sostenibilidad certificada", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, ha explicado que la Estrategia de Sostenibilidad 2024-2028 se basa en seis principios de la política turística de sostenibilidad: responsabilidad, cogobernanza, integración, adaptabilidad, comunicación e innovación, y ha indicado que "el certificado de AENOR asegura que las prácticas turísticas están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030".

Así, ha subrayado "la apuesta del Consell por una industria turística compatible con el desarrollo económico, social, y sostenible", al tiempo que ha afirmado que "esta hoja de ruta garantiza el respeto al territorio, la conservación de los entornos naturales y el patrimonio cultural y la convivencia, además de reforzar una actividad económica que genera empleo y cohesión social".

Para el año 2025, AENOR ha acreditado que Turisme Comunitat Valenciana cuenta con 49 programas en distintas áreas, ocho más que en el año anterior, que "contribuyen a lograr los ODS".

Entre las principales iniciativas del 2025 del Plan Operativo de Sostenibilidad, se mantienen los proyectos relativos al eje económico y que "permiten disponer de un sector fuerte que genera prosperidad y empleo", ha señalado.

SANCIONES A VIVIENDAS TURÍSTICAS

En este sentido se incorpora un nuevo proyecto basado en la cogobernanza con ayuntamientos que deseen colaborar para la aplicación del régimen sancionador sobre viviendas de uso turístico.

En el eje social sobre impulsar el conocimiento, la Generalitat ha destacado el programa de formación en competencias digitales en turismo que facilite la transición tecnológica del sector, así como otros planes de sostenibilidad social del turismo o la formación en accesibilidad.

A nivel ambiental, el esfuerzo irá dirigido al fomento de iniciativas para la adaptación al cambio climático, a la medición de la huella turística de carbono y a la sensibilización del turista al respecto.

De esta forma, la consellera ha asegurado que "en 2025 la Comunitat seguirá avanzando en favorecer la transición digital, fomentar la transición verde y sostenible y continuar mitigando el cambio climático y la adaptación al mismo".

"Todo ello con el objetivo de alcanzar un turismo resiliente, productivo y generador de empleo, pero también más verde e inclusivo", ha añadido Cano, que ha incidido en que se pondrán en marcha planes e iniciativas específicas impulsadas por las áreas de Ordenación e Inspección, Competitividad, Fondos Europeos, Centros de Turismo (CdTs), Invat·tur y Marketing.

Asimismo, ha resaltado que la Estrategia de Sostenibilidad de Turisme Comunitat Valenciana se encamina a "lograr un sector turístico valenciano comprometido con el futuro, el planeta y la ciudadanía, que cumple con su misión de servicio público y participa de los cambios que se requieren a nivel global para alcanzar las metas marcadas por la Agenda 2030".

PRINCIPALES RESULTADOS 2024

La auditoría de AENOR ha analizado la estrategia general presentada por Turisme Comunitat Valenciana, que mantiene los tres ejes de la sostenibilidad: económica, social y ambiental.

Cano ha señalado que en 2024 supuso "un reto" conseguir esta certificación por ser el primer año de desarrollo de la Estrategia y del contexto en el que se implementó. "La implantación del plan conllevó esfuerzo, pero también adaptación a las circunstancias, cerrando el ejercicio con la ejecución del 100 por cien de los 41 programas que la componían, lo que permitió contribuir a 16 de los 17 ODS", ha aseverado.

En concreto, los ODS a los que más se contribuyó fueron en un 46,3 % al ODS 17, 'Alianzas para lograr los objetivos'; en un 43% al ODS 8, 'Trabajo decente y crecimiento'; en un 22% al ODS 12, 'Producción y consumo responsables' y en un 17% al ODS 4, 'Educación de calidad'.