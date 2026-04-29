Marisol Salanova, Mejor Divulgadora Cultural 2026 en los Premios AME de la Universidad Complutense

Archivo - La crítica de arte valenciana Marisol Salanova - M. SALANOVA/REMITIDA A EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid ha premiado a la crítica de arte valenciana Marisol Salanova como Mejor Divulgadora Cultural 2026 en el marco de los Premios AME, del Máster de Formación Permanente en Arte, Mercado y Emprendimiento, por su contribución a la integración laboral de los estudiantes que siguen sus contenidos artísticos en redes sociales y su trabajo en el ámbito del arte español.

Los galardones han sido concedidos tras un proceso de votación en el que han participado estudiantes de todos los másteres, del programa de doctorado y miembros de la Comisión de Cultura de la Facultad de Bellas Artes.

Estas distinciones tienen como objetivo reconocer la labor, las buenas prácticas y la relevancia de distintos agentes del ecosistema artístico actual.

Salanova es crítica de arte, directora de la plataforma Arteinformado desde 2025 y ha sido recientemente nombrada miembro de la Comisión Científico-artística del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. También ha comisariado diversas exposiciones y es autora del libro 'La crítica de arte en la actualidad' (Akal, 2024).

Los premios serán entregados este jueves, 30 de abril, durante la Jornada Aldaba II de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, dirigida a profesionales del arte, el diseño y la conservación y restauración.