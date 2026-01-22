El MARQ acogerá en septiembre el encuentro anual de la Academia Europea de Museos - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) será a finales de septiembre sede del encuentro anual de la Academia Europea de Museos, un evento que encabeza "el potente programa de congresos científicos y exposiciones" de 2026 presentado por la Fundación CV MARQ este jueves en el marco de Fitur, que se celebra estos días en Madrid.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado los detalles de un calendario cultural "que convertirá al MARQ en sede de destacados congresos internacionales y a la provincia de Alicante en punto de encuentro de museos de todo el mundo". "Nos posicionará a la vanguardia de la arqueología y como referente museístico a nivel mundial", ha apuntado.

Acompañado por el gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés, el diputado ha señalado también que en 2027 el museo arqueológico "celebrará su 25 aniversario, un periodo en el que ha acumulado más de tres millones y medio de visitantes, hecho que lo convierte en uno de los espacios culturales más destacados de Europa".

Navarro ha destacado que la Diputación de Alicante trabaja para "recuperar, proteger y difundir todo el patrimonio cultural que atesora" el territorio, "siempre en colaboración" con ayuntamientos y museos locales, según recoge la institución provincial en un comunicado.

Actualmente el MARQ acoge la muestra 'Dénia. Arqueología y museo', inaugurada el pasado mes de noviembre, y que se podrá visitar hasta el próximo mes de abril. En el espacio expositivo del vestíbulo del MARQ también se puede contemplar 'Rituales de pastores. Canibalismo y enterramiento en la Cova del Randero (Pedreguer)', una propuesta que permanecerá expuesta hasta noviembre de 2026.

Esta última será sustituida entonces, casi a final de año, por la exposición 'Entre el hedonismo y la espiritualidad. La pintura mural romana en la Albufereta (Alicante)', mientras que en la sala noble de la biblioteca se instalará, de octubre de 2026 a febrero de 2027, la muestra 'La villa romana de l'Albir. Arqueología y museo'.

Igualmente, 'La princesa de los Cárpatos. El oro argárico de San Antón Orihuela' se despide este mes de Madrid tras haber permanecido cuatro meses en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) y viajará al Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) de Barcelona bajo el título 'Lujo y dominio. Mujeres y poder en la edad del bronce', en fechas que aún están "por determinar", según la Diputación.

Además, hasta octubre de 2026 se podrá disfrutar en el Palau Comtal de Cocentaina de 'Lauria, Lória, Llúria. Señores y señoras de la tierra' y 'Guardianes de piedra. Los castillos de Alicante' continúa con su itinerancia y estará dentro de unos meses en el Centro Cultural Miguel Hernández de Albatera.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

En cuanto a los congresos, jornadas, seminarios y conferencias que tendrán como sede el MARQ, la Diputación de Alicante ha detallado que en julio se celebrará el encuentro anual de la plataforma de museos European Exhibition Network (EEN), seguido del encuentro anual y la ceremonia de los Premios de la Academia Europea de Museos (EMA) en septiembre.

Después del verano, tendrán lugar las Jornadas de Formación del Profesorado y en octubre las XI Jornadas de Recreación Histórica de Lucentum, el IV Congreso Nacional de Arqueología Profesional, las I Jornadas Internacionales de Arqueología y ADN y el ciclo de conferencias en la contextualización de la exposición temporal 'El oro y el universo'.

CONVENIOS

Por otra parte, entre las colaboraciones de este año, la institución provincial ha resaltado el convenio existente entre la Diputación, la Fundación MARQ y el Ayuntamiento de Alicante para la realización del Centro de Interpretación de L'Horta d'Alacant, en la rehabilitada Torre Sarrió, "que permitirá poner en valor estas construcciones defensivas de la huerta alicantina", catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC).

"La participación del MARQ en Fitur tiene como objetivo reforzar la parte del segmento cultural con el que cuenta la Costa Blanca, consolidando y complementando su amplia oferta", ha detallado José Alberto Cortés, quien también ha expuesto que las exposiciones temporales "son un reclamo que trasciende el ámbito provincial".

Finalmente, el diputado ha recordado que el MARQ volverá a colaborar por segundo año consecutivo en Fitur con 'La noche de la Q' haciendo entrega de 1.200 entradas como obsequio para los participantes de la gala que se celebrará esta noche.

El evento, organizado por el Instituto para la Calidad Turística Española (Ictes), reconoce a aquellas empresas e instituciones "que han logrado con éxito superar la auditoria de Q de Calidad Turística, entre ellas la Fundación CV MARQ, que el pasado mes de octubre superó la renovación de esta acreditación por el trabajo y esfuerzo en su mantenimiento", ha señalado la Diputación.