El MARQ despide la exposición 'Ciudades de luz' sobre los orígenes de Alicante tras recibir 60.000 visitas

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59.759 personas ha visitado en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) la exposición 'Ciudades de luz. Ákra Leuké. Luvcentum. Laqant' sobre los orígenes de la ciudad de Alicante. Cerró sus puertas el pasado domingo 7 de septiembre, tras casi diez meses de exhibición, con la celebración de dos jornadas de puertas abiertas que congregaron durante el fin de semana a 835 visitantes.

La muestra, exhibida en las salas temporales del museo y en la sala nombre de su biblioteca, ha recibido, desde el pasado 20 de diciembre cuando abrió sus puertas, la visita de ciudadanos de todo el mundo.

A nivel internacional, destacan residentes de los países del Este, seguidos por los turistas de Gran Bretaña, Francia, América y nórdicos. Respecto a los visitantes nacionales, los grupos más numerosos, tras el alicantino, proceden de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla y León, según ha indicado la Diputación en un comunicado.

Durante los próximos días, los técnicos de la Fundación CV MARQ y del MARQ, junto con los de las más de 30 instituciones prestatarias, desmontarán la exposición y trasladarán las piezas a sus lugares de origen.