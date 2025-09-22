El MARQ localiza en Rojales una de las primeras basílicas cristianas de la provincia de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava campaña del Plan de Excavaciones del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales ha concluido con hallazgos y novedades, entre las que está la localización del que podría ser uno de los edificios religiosos de carácter rural "más antiguos" de la provincia de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado este lunes el enclave arqueológico, conocido por sus "importantes resultados" en la investigación del periodo bizantino, según ha informado la Diputación alicantina en un comunicado.

De hecho, este espacio se ha convertido "en todo un referente internacional tras la localización de una necrópolis y los novedosos estudios realizados y relacionados con el análisis antropológico y paleopatológico de los restos humanos o su complejo estudio genético en colaboración con el instituto alemán Max Plank".

Dirigidas desde 2018 por Teresa Ximénez de Embún y Juan Antonio López Padilla, la "gran novedad" de las excavaciones de este año, realizadas a lo largo de las tres primeras semanas de septiembre, ha sido el descubrimiento de los restos de un edificio cuya planta y tipología se asemejan a los de las primeras basílicas cristianas, comparables en tamaño con las actuales ermitas.

"Este hallazgo, de gran relevancia para el mundo científico, podría suponer la documentación, por primera vez, de un conjunto funerario completo que incluiría dos áreas de enterramientos y un edificio religioso asociado a ellas", ha subrayado la institución provincial.

Además, la antigüedad del conjunto funerario le añade un "especial valor", debido a que "podría ser una de las basílicas o edificios religiosos de carácter rural más antiguos de la provincia de Alicante".

Acompañado por el director del MARQ, Manuel Olcina, y por Ximénez de Embún, Navarro, ha destacado la "relevancia" de este nuevo descubrimiento y ha manifestado que "la Diputación mantiene firme su apuesta por la investigación arqueológica a través de este amplio programa con el objetivo de documentar y realizar una amplia investigación científica de los hallazgos, así como de avanzar en el conocimiento de las antiguas civilizaciones que poblaron este territorio".