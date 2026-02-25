El MARQ presenta en el MAN las investigaciones del Cabezo del Molino de Rojales (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha presentado en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid las últimas novedades sobre el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales (Alicante).

La arqueóloga y técnica de Exposiciones de la Fundación CV MARQ, Teresa Ximénez de Embún, ofreció este martes una conferencia en la que explicó las investigaciones más recientes sobre el rito funerario en época tardía centradas en este paraje, donde se ha podido constatar la presencia de población de época bizantina, de los siglos VI-VII d. C.

El Cabezo Molino forma parte desde 2018 del Plan de Excavaciones del MARQ, que contempla la actuación en varios enclaves de la provincia y que en el caso de Rojales cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de su Museo Arqueológico y Paleontológico.

Como detalló Ximénez de Embún, directora de las excavaciones de Rojales, en el yacimiento se observa "una gran necrópolis o área de enterramientos" que forma parte "de una de las primeras áreas colectivas de enterramientos cristianos".

De todo el conjunto destaca "el elevado número de enterramientos infantiles hallados, seguramente por haberse visto afectados muchos de ellos por una epidemia tan grave" como la llamada peste de Justiniano, con la localización de un conjunto de sepulturas femeninas de edades muy jóvenes que presentaban un tratamiento "muy especial ante la muerte". "Un descubrimiento que nos presenta un episodio único en el tiempo que tuvo lugar hace casi mil quinientos años", ha apostillado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El hallazgo de este "espectacular contexto funerario" ha permito "entender y visibilizar un conjunto poblacional del que apenas se habla en las fuentes escritas, pero que ha dejado su particular huella a lo largo de una amplia franja" del sureste peninsular.

La necrópolis tardía del Cabezo del Molino se relaciona con las primeras evidencias de una ritualidad cristiana en comunidades rurales, la identificación de la llegada de una población foránea procedente del Mediterráneo oriental y el registro biológico de la bacteria 'Yersina pestis', también procedente del lejano Oriente.

YACIMIENTO

La muestra 'Ajuares para la eternidad', en exhibición en el vestíbulo del MARQ entre 2024 y 2025, ofreció la oportunidad de entender, a través de una "novedosa" museografía, paneles explicativos y un vídeo narrativo, este "particular momento", al tiempo que las investigaciones siguen en el propio yacimiento para obtener "mayor información y nuevos hallazgos".