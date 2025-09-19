El MARQ reabre en octubre la Cova de l'Or de Beniarrés tras ampliar el espacio de exposiciones - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) reabrirá a partir del 11 de octubre las puertas del yacimiento neolítico de la Cova de l'Or de Beniarrés (Alicante) tras la ampliación del recorrido y los contenidos expositivos. Las actuaciones se han realizado este verano con una inversión de 65.000 euros de la Diputación de Alicante y la Fundación CV MARQ.

En palabras del diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, "los trabajos, coordinados por el Área de Arquitectura de la institución provincial, se enmarcan en la segunda fase del Plan General de Investigación y Musealización del Yacimiento, autorizado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana".

Estas actuaciones se iniciaron a primeros de agosto, "aprovechando que el museo de sitio cerraba temporalmente su actividad cultural al público debido a las altas temperaturas de la zona", y se van a prolongar hasta primeros de octubre, según ha indicado Navarro en un comunicado.

La campaña de excavación de este año se ha desarrollado del 1 de agosto al 2 de septiembre en los dos perfiles estratigráficos localizados en la galería oriental del interior de la cavidad, en la Sala de las Columnas, "para reconstruir la cronología de eventos de los niveles de uso de la cueva y ampliar los recursos museográficos".

De este modo, el público podrá observar los perfiles de cerca, así como los contenidos informativos para "comprender los distintos momentos de ocupación de la cavidad, conocer la metodología y las técnicas que utilizan los arqueólogos y entender la problemática de los yacimientos que han sido alterados, antes de su recuperación y puesta en valor".

MATERIALES LOCALIZADOS

En la investigación de este verano, se han localizado materiales de diferentes épocas, desde cerámica del siglo XVII a monedas romanas del siglo I d. C., cerámica ibérica, una mancha de combustión y restos de fauna, huesos humanos y ajuares procedentes de los niveles de enterramiento del Neolítico Final, que se están estudiando en estos momentos, y que junto con los análisis de C14, sedimentológicos, geológicos y de los distintos materiales hallados, "ofrecerán más datos para comprender mejor los usos y ocupaciones de la cueva en distintos periodos históricos".

Los trabajos de mejora de los soportes museográficos, de accesibilidad y de seguridad en el enclave incluyen, además, la instalación de recursos audiovisuales y musicales con una grabación a vuelo de dron y el recorrido del haz de luz solar por el interior de la cueva en el solsticio de invierno.

Estos recursos museográficos se incorporarán mediante códigos QR situados en el yacimiento y que estarán enlazados con la página web del MARQ. Asimismo, se ha ajustado el recorrido creando un nuevo itinerario lineal de unos 65 metros de longitud por el interior de la cueva, lo que permitirá "un tránsito en anillo".