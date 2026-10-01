El MARQ revive la época romana con recreaciones históricas en el Tossal de Manises - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento arqueológico del Tossal de Manises acogerá este sábado el espectáculo de recreación histórica de Lucentum Reviviscit, organizado por la Asociación Cultural Hispania Romana y la Fundación CV MARQ.

Esta iniciativa cumple su decimoprimera edición e invita al público a conocer 'in situ' la vida y costumbres de la civilización romana, ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho un llamamiento a la sociedad alicantina para que se acerque al Tossal de Manises a disfrutar de esta iniciativa y ha recordado que las jornadas están dirigidas a todos los públicos.

"Quiero resaltar el valor que tiene rememorar estas escenas con el máximo rigor y en un entorno donde hace 2.000 años ocurrieron de verdad para poner al alcance de la ciudadanía la historia de nuestra provincia y el importante legado patrimonial que atesoramos", ha apostillado.

La recreación está programada de 18.15 a 20.30 horas y en ella Hispania Romana mostrará cómo vestían hombres y mujeres en la antigua Roma y distintos aspectos sobre su posición social y su vida cotidiana. También ambientará una taberna romana y finalizará con un gran desfile de tropas romanes y combate de gladiadores.

Con un aforo máximo de 350 espectadores, el precio de la entrada es de tres euros y se pueden adquirir en las taquillas del museo, en el propio yacimiento o a través de la página web.