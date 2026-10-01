El MARQ revive la época romana con recreaciones históricas en el Tossal de Manises

El MARQ revive la época romana con recreaciones históricas en el Tossal de Manises
El MARQ revive la época romana con recreaciones históricas en el Tossal de Manises - DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 13:45
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   ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El yacimiento arqueológico del Tossal de Manises acogerá este sábado el espectáculo de recreación histórica de Lucentum Reviviscit, organizado por la Asociación Cultural Hispania Romana y la Fundación CV MARQ.

   Esta iniciativa cumple su decimoprimera edición e invita al público a conocer 'in situ' la vida y costumbres de la civilización romana, ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

   El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho un llamamiento a la sociedad alicantina para que se acerque al Tossal de Manises a disfrutar de esta iniciativa y ha recordado que las jornadas están dirigidas a todos los públicos.

   "Quiero resaltar el valor que tiene rememorar estas escenas con el máximo rigor y en un entorno donde hace 2.000 años ocurrieron de verdad para poner al alcance de la ciudadanía la historia de nuestra provincia y el importante legado patrimonial que atesoramos", ha apostillado.

   La recreación está programada de 18.15 a 20.30 horas y en ella Hispania Romana mostrará cómo vestían hombres y mujeres en la antigua Roma y distintos aspectos sobre su posición social y su vida cotidiana. También ambientará una taberna romana y finalizará con un gran desfile de tropas romanes y combate de gladiadores.

   Con un aforo máximo de 350 espectadores, el precio de la entrada es de tres euros y se pueden adquirir en las taquillas del museo, en el propio yacimiento o a través de la página web.

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