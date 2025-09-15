El MARQ y sus yacimientos inician el horario de invierno a partir de este martes

ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y sus yacimientos implantan a partir de este martes el horario habitual de invierno, de modo que abrirá sus puertas de martes a sábado de 10.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará de 10.00 a 14.00 horas.

Asimismo, el Lucentum Tossal de Manises, en Alicante, y La Illeta dels Banyets, en El Campello (Alicante), permanecerán abiertos de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Respecto a la Torre almohade de Almudaina, el horario de invierno será de martes a domingo, incluidos festivos, de 10.00 a 13.00 horas, mientras que por la tarde únicamente abrirá los sábados, de 16.00 a 19.00 horas, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Así, estos cuatro enclaves culturales cerrarán los lunes para "realizar tareas de mantenimiento y por descanso del personal de atención al público".

Además, el Centro de Interpretación de Arte Rupestre en Castell de Castells se podrá visitar de lunes a jueves tras concertar cita previa, los viernes y sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas y los domingos de 11.00 a 13.30 horas.

Por otro lado, la Cova de l'Or de Beniarrés permanecerá cerrada al público previsiblemente hasta el 11 de octubre, debido a las excavaciones y actuaciones de "mejora" que el Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante está llevando a cabo en el yacimiento.