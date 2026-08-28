Marta Barrachina afirma que La Vuelta ha supuesto un impacto económico de unos 250.000€ diarios en Castellón

Marta Barrachina afirma que La Vuelta ha supuesto un impacto económico de unos 250.000 euros diarios en Castelló - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 28 Ago. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado hoy que la presencia de La Vuelta durante dos etapas en la provincia ha supuesto un impacto económico estimado de unos 250.000 euros diarios en pernoctaciones y restauración en la zona.

"La Vuelta es una ventana al mundo que nos ha permitido mostrar todo el potencial de Castellón como destino turístico y escenario deportivo", según ha señalado la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, tras el corte de cinta del inicio de la séptima etapa que ha tenido lugar en Vall d'Alba.

Durante dos jornadas, la 81ª edición de La Vuelta ha tenido a la provincia de Castellón como protagonista. Dos etapas que "nos han permitido mostrar la riqueza paisajística, patrimonial y natural de Castellón, paraíso ciclista y escenario deportivo", ha destacado la dirigente provincial, quien ha valorado el impacto promocional y económico que supone este evento deportivo.

Las dos etapas han recorrido una veintena de municipios, desde el mar a la montaña, desde el litoral al interior, y se han convertido en "la mejor ventana de Castellón al mundo", ha informado la Diputación en un comunicado. Durante la sexta etapa celebrada el jueves, con salida en Alcossebre y con meta en Castellón, el pelotón recorrió un total de 176 kilómetros, pasando por El Bartolo.

Y, durante el día de hoy viernes, La Vuelta ha iniciado la séptima etapa en Vall d'Alba y pasará por Vilafamés, Les Useres, Costur, Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa, Zucaina, Montanejos y Puebla de Arenoso. La localidad de Vall d'Alba se ha estrenado hoy como sede en La Vuelta, dando inicio a la séptima etapa de esta edición y ya forma parte de la historia de esta prueba deportiva.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha puesto en valor la capacidad de esta competición para "vertebrar la provincia" y acercar un acontecimiento deportivo de primer nivel a los municipios más pequeños. "Llevamos un evento mundial a la puerta de los castellonenses de los municipios más pequeños. Esto es hacer provincia, esto es cohesión territorial y orgullo de provincia", ha destacado.

Asimismo, la dirigente provincial ha incidido diciendo que "no hay mejor deporte que el ciclismo para dar a conocer el territorio". "Es el único deporte de masas que no se encierra en un estadio, viaja a la puerta de los ciudadanos", ha dicho. Por ello, ha subrayado la presidenta que desde el Gobierno provincial han apostado para que la competición regresara este 2026 a Castellón, porque -ha añadido- apostar por La Vuelta es apostar por la provincia y por los castellonenses.

"La presencia de La Vuelta en la provincia es una muestra de la gran apuesta de la institución provincial por hacer del deporte uno de los grandes motores de promoción y desarrollo de Castellón", ha apuntado.

EL MEJOR ESCENARIO DEPORTIVO

La presidenta de la Diputación de Castellón ha ensalzado el potencial de la provincia para acoger grandes eventos deportivos como puede ser La Vuelta Ciclista a España y ha insistido diciendo que "tiene que seguir siendo una excelente plataforma para continuar mostrando el gran potencial de Castellón, el mejor escenario deportivo".

Una apuesta del deporte que, además de proyectar la imagen de la provincia, genera un importante retorno económico, según ha recalcado. En este sentido, la dirigente provincial ha señalado que la presencia de La Vuelta durante estas dos etapas ha supuesto un impacto económico estimado de unos 250.000 euros diarios en pernoctaciones y restauración en la zona.

"Estamos hablando de una prueba que genera un impacto económico directo muy importante en nuestros municipios y que beneficia a nuestros hoteles, restaurantes y comercios", ha señalado Marta Barrachina, quien, más allá del retorno económico, ha puesto el foco en el impacto promocional de una competición que -ha dicho- permite llevar la imagen de la provincia de Castellón mucho más allá de sus fronteras.

"La Vuelta es un escaparate extraordinario. Y desde la Diputación de Castellón vamos a seguir apostando por eventos de estas características para que la provincia de Castellón siga erigiéndose como un gran escenario deportivo", ha indicado Marta Barrachina.

Asimismo, la máxima representante de la institución provincial ha trasladado su agradecimiento a todos los efectivos que han trabajado durante estos días, garantizando el correcto desarrollo de la prueba y la seguridad de todos los participantes y espectadores.