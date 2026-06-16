Martin Garrix, Korolova, Marshmello y Nome integran el cartel del primer Peligro Fest de València

Martin Garrix, Korolova y Marshmello integran el cartel del primer Peligro Fest de València - REMITIDA PELIGRO FEST

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Martin Garrix, Marshmello, Korolova y NOME integran el cartel de la primera edición del Peligro Fest, que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio Ciutat de València.

Se trata de una nueva cita de música electrónica que "desembarca en la ciudad con una ambiciosa propuesta internacional". Concebido en formato one day festival, el evento prevé reunir a 15.000 asistentes en una jornada que aspira a consolidar València como "uno de los grandes puntos de encuentro de la electrónica en el sur de Europa", asegura la organización en un comunicado.

El certamen reúne algunas de las figuras "más influyentes" de la escena actual y que refleja la diversidad sonora que define la electrónica contemporánea: desde el EDM de estadios hasta el melodic house y techno, pasando por las nuevas corrientes melódicas que están marcando el futuro del género, la programación busca ofrecer una fotografía del momento que vive la música electrónica a escala global.

Al frente del cartel estará Martin Garrix, uno de los artistas más determinantes de la última década. Convertido en una estrella internacional tras el éxito de Animals y su irrupción en Tomorrowland con apenas 17 años, el productor neerlandés ha sido nombrado en varias ocasiones DJ número uno del mundo y continúa liderando la escena desde su sello STMPD RCRDS. Su presencia en València supone uno de los grandes reclamos de esta edición inaugural.

Junto a él estará Marshmello, una de las figuras más reconocibles de la música contemporánea. Con más de 16.800 millones de reproducciones en Spotify y colaboraciones junto a artistas como Bastille, Khalid, Selena Gomez o Jonas Brothers, el productor estadounidense ha conseguido derribar las fronteras entre la electrónica, el pop, el hip-hop y la música latina, convirtiéndose en uno de los nombres más populares del panorama internacional.

La vertiente más melódica y emocional del festival llegará de la mano de Korolova. La artista ucraniana se ha consolidado como una de las grandes protagonistas del melodic house y techno gracias a una trayectoria meteórica que la ha llevado a actuar en escenarios como Tomorrowland, EDC Las Vegas o Hï Ibiza. Sus producciones, publicadas en sellos de referencia como Armada o Ultra Records, la han convertido en una de las DJs con mayor proyección internacional de los últimos años.

Completa el cartel Nome, uno de los talentos emergentes con mayor proyección dentro de la nueva generación electrónica europea. Su propuesta, que combina la energía del EDM con una marcada sensibilidad melódica, ha encontrado eco en festivales como Tomorrowland o DLDK Amsterdam, consolidando una identidad artística propia que conecta con las nuevas audiencias del género.

"Queríamos construir algo que fuera más allá de un festival convencional. Reunir a artistas como Martin Garrix, Marshmello o Korolova en una misma jornada convierte esta fecha en una de las más importantes del verano en España dentro de la música electrónica. Es una apuesta por València como ciudad clave dentro del circuito europeo", asegura el promotor del festival, Enrique Ybarra.

Añade que el formato responde a una nueva forma de consumo cultural: "El concepto one day permite concentrar toda la energía del festival en una sola experiencia, intensa y cuidada, donde el público vive un recorrido musical completo en pocas horas".

El Peligro Fest, que cuenta con el apoyo de Smash Hiro y Nightwatch como patrocinadores oficiales, trabaja en una producción "de gran formato que convertirá el Estadi Ciutat de València en un espacio inmersivo, con un diseño escénico y audiovisual concebido para reforzar el carácter colectivo de la experiencia".