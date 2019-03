Martínez (Marvel): "Ha de haber más mujeres para que nuestras hijas no aprendan en un mundo visto solo por hombres"

Publicado 27/03/2019 15:24:00 CET

La autora Alitha Martínez, ilustradora de Marvel y DC Comics, ha abogado por que cada vez haya más presencia femenina en este ámbito, algo que cuando ella empezó, hace más de dos décadas, "era "prácticamente imposible". "La idea es que cada vez haya más mujeres para que nuestras hijas no tengan que aprender de un mundo visto solo por los hombres", ha aseverado.

Así se ha expresado Martínez --la artista afrolatina que más tiempo ha permanecido en la industria del cómic-- en un encuentro con medios de comunicación en València, donde imparte dos talleres a alumnos del Grado de Diseño y Tecnologías Creativas de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La ilustradora ha rememorado cómo en sus inicios tuvo que formarse de una forma autodidacta y "aislada" en un sector masculinizado, trabajando casi "como un fantasma detrás de los hombres". Así, comenzó en la industria del cómic en la década de los 90, como asistente de Joe Quesada (Daredevil), y como ayudante de entintador en Aquaman. Obtuvo su primer encargo importante en la serie Iron Man, y siguió encadenando proyectos en las sagas X-men: Black Sun, Los 4 Fantásticos Marvel Age, y Black Panther, entre otros.

La dibujante ha defendido que "una sociedad se recuerda por su arte". "Si a través del arte hay más mujeres, habrá más voces cambiando estereotipos, mitos e ideas con poco fundamento. "Cuantas más mujeres, mayor representación y expresión habrá", ha incidido.

DIBUJAR HASTA EN EL "LECHO DE MUERTE"

Cuando se le ha pedido que dé un consejo a los estudiantes interesados en esta disciplina, ha sido rotunda: "Hay que dibujar cada día, si uno está enfermo, si uno está bien, si uno está en el lecho de muerte ... por afición y por disciplina". Por esta razón, ella misma duerme muy poco --unas cuatro horas, ha dicho-- y lleva consigo los dibujos del proyecto que ahora está desarrollando, Moon Girl, para seguir trabajando en el hotel.

Martínez se ha mostrado muy contenta con su viaje a España, un país que deseaba conocer para buscar algunas de sus "raíces", ya que es hija de inmigrantes de Honduras y Curazao. En este punto, ha comentado que, además de dibujar en el estudio, le encanta salir y conocer gente.

Durante su estancia en la UPV, imparte dos talleres con alumnos del Grado de Diseño y Tecnologías Creativas, una titulación que arrancó hace dos años en la UPV con el objetivo de formar a especialistas en diseño gráfico, ilustración, animación 2D y 3D, infografía y diseño de sitios web.

Por otra parte, esta tarde en el Aula de Còmic de la Universitat de València ha programado un encuentro con la autora para conversar sobre su obra y trayectoria, en el contexto del cómic mainstream americano y la influencia de su condición de autora latino-afroamericana, así como de sus proyectos más personales. La charla, moderada por el profesor Álvaro Pons, está organizada por la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en España.