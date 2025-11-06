Martínez Mus advierte al Gobierno central que se pondrá camisetas si hace falta para que avancen las obras de protección

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -
El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha advertido este jueves al Gobierno central que él no es de ponerse camisetas, pero que se las pondrá "si hace falta" para que avancen los encauzamientos y las obras de protección en la Comunitat, puesto que -según ha dicho- "no han avanzado nada en el último año".
Martínez Mus ha realizado estas declaraciones ante los medios tras mantener una reunión con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, al ser preguntado al respecto.
"Se ha creado mucho humo en otros temas, pero en lo importante no, por tanto esa colaboración con el Gobierno ha de ser siempre intensa y frecuente, pues es lo que ha faltado y lo que más ha frustrado, como él ha dicho, al vicepresidente José Gan Pampols hasta que ha estado en el cargo, y por mí no quedará el intento de tener una mejora en esa coordinación", ha añadido.
C3
Por otra parte, Vicente Martínez Mus ha afeado al Gobierno que recupere "tarde y mal" sólo una parte de la línea C-3 de Cercanías con motivo del Gran Premio de Cheste y ha anunciado que la Generalitat reforzará el dispositivo de transporte con más autobuses.
Así se ha pronunciado Martínez Mus tras el anuncio de Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, de que Renfe ofrecerá algunos servicios ferroviarios para acudir al Gran Premio de Motociclismo de Cheste que se celebrará entre el 14 y el 16 de noviembre. En este sentido, ha reprochado que tras un año, el servicio se va a ofrecer "en unas condiciones que dejan mucho que desear".
"El Gobierno celebra, más de un año después de las riadas, que vaya a ofrecer servicios para el Gran Premio con una frecuencia peor y con franjas horarias reducidas", ha criticado el vicepresidente. En esta línea, ha confirmado que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez se basa en unas frecuencias de 40 minutos en lugar de 30 y sin ninguna posibilidad de servicio nocturno.
"No se puede vender como un éxito una reconstrucción ferroviaria tardía, ya que únicamente se recuperan dos paradas y una decena siguen sin estar operativas causando un fuerte agravio a los vecinos de Chiva, Buñol o Utiel", ha remarcado Martínez Mus. Asimismo, ha recordado el "éxito" de la reconstrucción de la Generalitat, que recuperó todas las líneas ferroviarias de Metrovalencia el pasado junio. "El Consell ha demostrado que se podía hacer con más rapidez, mejorando las infraestructuras ante futuros fenómenos climáticos extremos y garantizando las condiciones de seguridad", ha recalcado.
El también conseller de Infraestructuras ha reprochado que haya franjas de alta demanda nocturnas que se van a dejar sin cubrir por parte de Renfe y ha destacado que la Generalitat "vuelve a estar del lado de la ciudadanía para dar servicio a los miles de personas que se quedan sin alternativas".
De esta forma, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), se ha programado un servicio extra al que ya se presta con Metrobús para conectar Cheste con Valencia. "A diferencia del Gobierno, la Generalitat sí que prestará servicio nocturno con dos lanzaderas que cubrirán hasta las 4 de la mañana la conexión Cheste-Valencia de forma directa", ha confirmado.
Por último, el vicepresidente segundo ha asegurado que con estas medidas el Gobierno confirma "lo poco que les importan las Cercanías", y ha destacado que esta línea sigue sin estar electrificada y tiene un largo listado de inversiones pendientes. "Con esta actuación, el Gobierno confirma que la Comunitat Valenciana y la reconstrucción no están siendo una prioridad", ha sentenciado.