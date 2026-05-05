Martínez Mus concluye la ronda de contactos sobre la futura Ley del Suelo y la presentará a final de año

Encuentro en la FVMP - GVA

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha cerrado en València la ronda de presentación del anteproyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, tras las jornadas celebradas previamente en Alicante y Castelló de la Plana.

Tras este proceso de diálogo con ayuntamientos, profesionales y entidades representativas del territorio, la ley se remitirá a Les Corts a finales de este año.

Durante su intervención, Martínez Mus ha indicado que la reforma del texto legal se enmarca en un proceso más amplio de actualización del modelo territorial de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Al acto han asistido la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual; así como alcaldes y representantes municipales y de entidades profesionales de la provincia.

El vicepresidente se ha referido a la fase participativa de la futura norma, que permite enriquecer el texto con aportaciones "claves" desde el punto de vista técnico y práctico, y ha insistido en que este proceso "ha sido fundamental para ajustar el anteproyecto a las necesidades reales de los municipios y de los distintos operadores implicados".

Asimismo, ha recordado que la ley se remitirá a Les Corts a finales de este año para su tramitación y posterior aprobación, con el objetivo de dotar a la Comunitat Valenciana de un marco urbanístico "más claro, ágil y previsible". La reforma pretende superar la complejidad generada por años de modificaciones parciales, que han dado lugar a procedimientos largos e inciertos, en algunos casos prolongados durante décadas.

NUEVAS MEDIDAS

Entre las principales novedades propuestas en la ley, Martínez Mus ha destacado la apuesta por una ordenación territorial previa a la urbanización, un planeamiento más estratégico y simplificado, especialmente adaptado a municipios pequeños o en riesgo de despoblamiento, así como una regulación más clara del suelo no urbanizable.

También ha puesto en valor la incorporación de sistemas de gestión más flexibles, la agilización administrativa mediante el uso de la declaración responsable y el refuerzo de la disciplina urbanística a través de una Agencia Valenciana de Protección del Territorio más eficaz y coordinada.

En materia de vivienda, el vicepresidente ha incidido en la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda asequible "como condición imprescindible para la cohesión social y el desarrollo económico". De este modo, la ley establece reservas de suelo para vivienda protegida y busca dotar de estabilidad y previsibilidad al marco urbanístico para facilitar la puesta en marcha de proyectos y la llegada de inversión.

Finalmente, se ha referido a la incorporación de los Proyectos de Interés Autonómico como instrumento "para impulsar iniciativas estratégicas con procedimientos más ágiles y plazos definidos, así como la adaptación de la normativa a la diversidad del territorio valenciano".

En conjunto, ha concluido que la nueva ley "abre una etapa basada en la claridad, la planificación y la reducción de la complejidad administrativa, situando el urbanismo como una herramienta al servicio del interés general".