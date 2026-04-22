Martínez Mus destaca inversiones "planificadas" por 800 millones de euros en la provincia de Alicante hasta 2030

Vicente Martínez Mus se reúne con representantes de Ineca y FOPA - GVA

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha subrayado este miércoles que la Generalitat "tiene ya planificadas inversiones por valor de más de 800 millones de euros en la provincia de Alicante hasta 2030, de las que más de la mitad se encuentran ya en ejecución".

Así lo ha trasladado Martínez Mus en las diferentes reuniones que ha mantenido con representantes del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) y con la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA), según ha señalado el gobierno valenciano en un comunicado.

El vicepresidente ha subrayado que "Alicante vive uno de los mayores ciclos inversores en infraestructuras de su historia, con más financiación, más agilidad y más coordinación institucional", y ha apostillado: "Hemos pasado del bloqueo a la ejecución, con proyectos estratégicos ya en marcha que responden a la realidad actual y no a la de hace 20 años".

Según ha aseverado, la "principal apuesta de la inversión", en torno a la mitad, "se concentra en las infraestructuras hidráulicas" a través de Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar).

"Solo en los últimos meses y el actual ejercicio se han activado un centenar de actuaciones centradas en la depuración, el saneamiento y la mejora y ampliación de instalaciones existentes, además de nuevas infraestructuras en distintos municipios de la provincia", ha apuntado.

ESTACIÓN CENTRAL

En la misma línea, ha abundado en que "a esta apuesta se suma la modernización del TRAM d'Alacant, que contará con 250 millones de euros hasta 2030", en lo que supone "su mayor transformación histórica".

Entre las actuaciones ha destacado la futura Estación Central, con "más de cien millones de inversión" y cuya finalización está prevista para 2029, junto a "la duplicación de vías, nuevas infraestructuras y la incorporación de nuevos tranvías". "Estamos aumentando capacidad, frecuencia y calidad del servicio, con una red preparada para el futuro", ha señalado.

En materia de carreteras, la Generalitat ha resaltado que mantiene "una inversión sostenida y estable con unos millones de euros anuales esta legislatura destinada a actuaciones que priorizan la conservación y la seguridad vial, al tiempo que impulsan proyectos estratégicos como la Ronda Sur de Elche o la CV-95, clave para responder a las necesidades reales de movilidad y crecimiento". "Ambas concentrarán una inversión superior a los 200 millones", ha remarcado el gobierno autonómico.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Respecto a infraestructuras portuarias, Martínez Mus ha hecho hincapié en que los puertos de la Generalitat recibirán 6,5 millones de euros entre 2025 y 2026, "en un contexto en el que se pasará del mantenimiento a la modernización".

Así, ha proseguido, "2026 marcará un punto de inflexión con el incremento de la inversión, la mejora de la eficiencia energética y actuaciones de integración puerto-ciudad" en enclaves como Dénia, Torrevieja o Santa Pola.

El vicepresidente también ha destacado el "impulso" a las infraestructuras energéticas, con el "desbloqueo de subestaciones y líneas clave en la provincia que permitirán liberar capacidad eléctrica, facilitar nuevos desarrollos industriales y habilitar suelo para vivienda". "Estas actuaciones podrían generar entre miles de empleos y evitar la fuga de inversiones a otros territorios", según Martinez Mus.

Asimismo, se ha referido a la nueva Ley del Suelo "que está desarrollando la Generalitat", orientada a "reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y fomentar la vivienda protegida mediante proyectos habitacionales locales y fórmulas de colaboración público-privada".

"Estamos eliminando obstáculos para que la inversión llegue y se quede con reglas claras que generen confianza, mientras la Generalitat alinea infraestructuras, energía y urbanismo para hacer posible el crecimiento. Alicante no está esperando inversiones: las está liderando", ha concluido el vicepresidente tercero.