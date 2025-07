Martínez Mus: "La gran mayoría de obras de reconstrucción de la Conselleria estarán ejecutadas al 100% durante verano"

Asegura que "ninguna normativa que nazca en la Generalitat después del 29 de octubre será ajena a lo sucedido"

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que su departamento "lleva ya 600 millones de euros destinados a la reconstrucción tras la dana en poco más de ocho meses" y confía en que "la gran mayoría" de estas obras de emergencia "durante el verano estarán totalmente o ejecutado al 100% o a punto de terminar".

"Si el 2 de noviembre me hubieran dicho que hoy estaríamos como estamos, no me lo hubiera creído", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press sobre la reconstrucción tras las inundaciones del 29 de octubre.

Martínez Mus ha afirmado que las obras de emergencia de la Conselleria se encuentran "razonablemente bien según lo que cabía esperar". Con respecto a Ferrocarrils de la Generalitat, "las vías más importantes" entre Valencia Sud y Villanueva de Castellón ya están reabiertas y quedan obras en la estación de Paiporta y las oficinas centrales de Valencia Sud, pero no afectan al servicio.

Ha recordado que la dana dejó 18 carreteras afectadas, 12 puentes y 4 pasarelas, todas con soluciones provisionales en diciembre. Actualmente se ejecutan las soluciones definitivas que se completarán "durante lo que queda de verano". A estas obras se han destinado cerca de 75 millones de euros.

Asimismo, ha explicado que las 123 depuradoras, con una inversión de 50 millones. dañadas contaban con soluciones provisionales desde diciembre y todas están operativas. La Conselleria prevé acabar las soluciones definitivas "durante lo que queda de verano".

Aunque "en cuanto termine el verano prácticamente todo lo que competía (a la Conselleria) estará prácticamente terminado de forma ya definitiva y completa", "quedarán las pistas forestales, que es lo más delicado". La dana dañó casi 3.000 kilómetros y su reparación se acomete con 93 millones de euros. "Nos quedan muchas pistas todavía por acabar de completar", ha admitido.

La gestión de residuos ha sido el contrato mayor, con 180 millones para retirar un millón de toneladas, "el equivalente a cinco años de residuos de toda la Comunitat Valenciana". Quedan dos centros de transferencia: uno en Picassent, "próximo a cerrar", y otro entre Quart y Manises, que "ha tratado más de 250.000 toneladas de residuos" y será el último en clausurarse. "Hemos recuperado prácticamente un 40% de ese millón de toneladas en material que puede ser reutilizado", ha precisado.

Sobre el medio centenar de obras municipales asumidas por la Conselleria, Martínez Mus ha señalado que "todas ellas están ya en ejecución" y "estarán terminadas o prácticamente" en verano.

"FALTA DE COORDINACIÓN CON EL MITECO"

Preguntado por la coordinación con el Gobierno central, Martínez Mus ha lamentado que no logró reunirse ni con la anterior ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien "en ese momento estaba ocupada en otra cosa, que era su candidatura" a vicepresidenta de la Comisión Europea, ni con la actual, Sara Aagesen. "Es una falta de coordinación evidente. Si no nos podemos ni juntar para hablar, es imposible que hagamos cosas en común", ha criticado, antes de insistir en la necesidad de conocer "la planificación de obras hidrológicas reales y calendarizadas".

Con el Ministerio de Transportes, ha indicado que "desde el primer momento" funcionó un grupo de trabajo "con reuniones periódicas más o menos frecuentes y casi siempre productivas", aunque ha admitido que la interlocución "tal vez en algún momento ha dejado de ser tan fluida". También ha mostrado preocupación porque la recuperación de la línea C3 de Cercanías "está muy atrasada".

"CAMBIO DE MIRADA"

De cara al futuro, el conseller ha asegurado que "ninguna de la producción legislativa o normativa que haya nacido en la Generalitat después del 29 de octubre será ajena a lo que nos ha sucedido", ni la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) ni la norma de residuos en la que está trabajando su departamento. "Todo tiene ya ese cambio de mirada", ha señalado.

Martínez Mus ha asegurado que "se está acelerando mucho" en materia de prevención desde la Generalitat, "incluso con figuras urbanísticas o de planificación territorial, pero las importantes, que son las obras de encauzamiento, de canalización y de mantenimiento de cauces" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "no están avanzando al ritmo que debieran".

"A mí siempre me da la sensación de que no hemos aprendido nada con la CHJ, que seguimos con los mismos ritmos y las mismas deficiencias que teníamos el 29 de octubre, y ojalá me equivoque y no pase, pero la CHJ no ha mejorado nada en la preparación que tenía ese día", ha manifestado el conseller, mostrando su "preocupación" por el estado de los cauces de cara a otoño y porque "sigue sin estar" el sistema de alerta temprana (SAT).

Sobre la nueva ley de ordenación del territorio, que ya fue sometida a consulta previa, el conseller ha explicado que se sacará a exposición pública previsiblemente durante el otoño. "Esperamos acoger desde la escucha activa de cualquier inquietud que pueda haber" en relación con la prevención ante futuras danas, ha manifestado.

REUBICACIONES EN ZONAS INUNDABLES

Sobre las zonas inundables, Martínez Mus ha señalado que la planificación urbanística es competencia municipal, pero "desde el primer día" se han habilitado fórmulas como los Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción (PEUR) para que los ayuntamientos puedan reubicar edificaciones.

Martínez Mus ha confirmado la existencia de "tres o cuatro planes ahora en funcionamiento" por parte de ayuntamientos para reubicar construcciones, ninguno con carácter residencial, pero "la herramienta está, si tiene falta".

"Todo aquello construido antes del 2006 --año de aprobación del Patricova--, y es mucho, no tenía criterios" de inundabilidad, por lo que "mover todo es una tarea que puede resultar irreal", ha expuesto Mus, antes de incidir en que la Generalitat no autoriza nuevas edificaciones en zonas identificadas como inundables.

Asimismo, respecto a planificicación territorial, Mus ha destacado el "hito importante" que supondrá el futuro parque metropolitano inundable, que debe ser complementario a las obras de encauzamiento de la CHJ. El objetivo es que esta infraestructura actúe como esponja imitando el papel que jugó el parque natural de l'Albufera. Contará con una inversión de 150 millones de euros y dos millones en los presupuestos de 2026 para desarrollar el proyecto.

MAZÓN, "PREPARADO PARA SEGUIR TRABAJANDO"

En referencia a las críticas a la gestión durante el día de la dana y las peticiones de dimisión al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller ha sostenido que "nadie ha tenido que enfrentarse nunca a nada parecido a lo que se ha enfrentado el presidente Mazón".

"Entiendo que la oposición haya visto una oportunidad política de intentar menoscabar en lo posible la imagen del presidente", pero "el objetivo principal" del Consell es la reconstrucción, ha insistido.

Sobre la situación política de Mazón, Martínez Mus lo ve "fuerte, ocupado y preocupado en todo lo que necesita esta tierra para estar mejor preparada para el futuro". Sobre si le ve como candidato del PP en las futuras elecciones, ha asegurado que aún queda mucho: "De verdad, es que ni lo pienso. Lo que nos corresponde ahora es trabajar al máximo para recuperar cuanto antes la normalidad, que yo cada vez veo más cerca".

Sobre si la situación financiera de la Generalitat puede derivar en problemas para pagar a proveedores o ejecutar actuaciones, ha señalado que "obviamente lo hubiéramos tenido" de no haber pedido el Consell créditos privados. "Procuraremos no generar ningún impago porque en principio tienes que tener claro con qué cuentas antes de empezar", ha comentado.