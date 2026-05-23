Martínez Mus reivindica los parques naturales como "el corazón de la biodiversidad y un patrimonio a proteger"

Una tortuga - GVA

CASTELLÓ, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reivindicado el papel de los parques naturales de la Comunitat Valenciana como "el corazón de la biodiversidad y un patrimonio a proteger entre todos".

Con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales, Martínez Mus ha presidido el acto conmemorativo organizado en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Desert de les Palmes, donde ha reafirmado que la Generalitat "reconoce el inmenso valor de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana y el incansable trabajo de conservación que realizan los profesionales que trabajan en estos espacios".

La celebración del Día Europeo de los Parques Naturales, impulsada por la Europarc Federation, tiene como finalidad poner en valor los espacios naturales protegidos de Europa y dar a conocer a la ciudadanía la riqueza ambiental que albergan, tal como ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

En línea con estos objetivos, la campaña de este año, bajo el lema 'Conectados con la naturaleza', pone el foco en la necesidad de reforzar el vínculo entre las personas y el entorno natural. Se trata, ha señalado el vicepresidente, de "un aspecto especialmente relevante en un contexto en el que la conservación de la biodiversidad depende en gran medida de la implicación y sensibilización de la sociedad".

En este sentido, Martínez Mus ha subrayado la importancia de acercar estos espacios naturales a los ciudadanos, ya que "la mejor forma de conservar es conocer y disfrutar de nuestra riqueza ambiental de forma respetuosa y sostenible".

SUELTA DE TORTUGA MEDITERRÁNEA

Entre las acciones de conservación que se desarrollan en los parques naturales de la Comunitat Valenciana destaca el programa de recuperación de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni), una especie emblemática y muy escasa en la península ibérica.

Desde hace años, la Generalitat impulsa la reintroducción y seguimiento de esta especie de tortuga terrestre en espacios como la Serra d'Irta y l'Albufera, a las que ahora se suma una nueva en el Parque Natural del Desert de les Palmes, donde se reactivó el proyecto de conservación y el reciente avistamiento de ejemplares ha permitido comprobar que los trabajos iniciados en los años noventa han dado sus frutos.

Durante la jornada, se ha realizado la suelta de un ejemplar recuperado en el Centro de Recuperación de Fauna 'La Granja' de El Saler, una acción que, según ha destacado Martínez Mus, "simboliza el nuevo impulso de la Generalitat para consolidar esta especie en Castellón".

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Para celebrar el Día Europeo de los Parques Naturales, la Generalitat ha organizado una amplia programación de actividades gratuitas en los parques naturales durante todo el fin de semana.

Entre estas actividades, destacan en Castellón, por ejemplo, la del Planetario de las Islas Columbretes donde los asistentes pueden aprender a diferenciar a las aves por su canto o un recorrido por la umbría del Barranc de les Santes, en el que los educadores ambientales explicarán cómo la flora y fauna se adapta a los ambientes más frescos y húmedos de este espectacular paisaje.

En Valencia, en el Parque Natural Chera-Sot de Chera se realizará un muestreo de anfibios y se realizará una suelta de gallipatos, mientras que en la Albufera, que este año celebra el 40 aniversario, los visitantes recorrerá varias zonas de La Devesa de El Saler, el Estany de El Pujol, la zona de playa y el mirador de la Gola de El Pujol.

En Alicante, en el Parque Natural de Las Salinas de Santa Pola, los asistentes construirán comederos y bebederos con materiales reciclables, como botellas de plástico y cucharas de madera. En las Lagunas de La Mata y Torrevieja han previsto una actividad nocturna que forma parte de la preparación para uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que se vivirá en la Comunitat Valenciana, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, así como otros eclipses solares visibles en España en 2027 y 2028.