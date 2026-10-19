Más de 100.000 personas visitan la exposición de Anselm Kiefer en el Centro de Arte Hortensia Herrero

Archivo - La obra Walhalla, de Kiefer, admirada por una visitante del CAHH. - CAHH - Archivo

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición de Anselm Kiefer en el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de València encara sus últimos días. Tras recibir más de 100.000 visitantes desde su inauguración el pasado 29 de abril, la muestra podrá visitarse hasta el domingo 25 de octubre, por lo que encara la recta final la selección que permite admirar la producción de "una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo internacional".

Concebida en estrecha colaboración con el propio artista y comisariada por Javier Molins, la exposición ocupa seis galerías del Centro de Arte con un recorrido en el que historia, paisaje y mitología se entrelazan. Entre sus piezas destaca 'Danaë', una obra monumental de más de trece metros de ancho que se ha expuesto por primera vez en Europa.

Tras la clausura de la exposición, el Centro de Arte Hortensia Herrero permanecerá cerrado del lunes 26 al viernes 30 de octubre por la mañana, con motivo de los trabajos de desmontaje y preparación de la nueva presentación de la colección Hortensia Herrero.

El CAHH reabrirá sus puertas el viernes 30 de octubre a partir de las 16:00 horas para descubrir nuevas obras y disposición de la colección.