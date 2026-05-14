Más de 1.200 miembros de direcciones suscriben el manifiesto por la educación pública y amagan con dimisiones en bloque

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 personas integrantes de equipos directivos de centros educativos de la Comunitat Valenciana se han adherido al manifiesto en apoyo de la educación pública, que "interpela desde el mes de febrero a todos los que rechazan frontalmente la denigración que está sufriendo la enseñanza en una situación insólita". Estos profesionales advierten de que no descartan "dimisiones en bloque", como sucedió en Asturias el pasado año, para "presionar" a la Conselleria de Educación para que negocie las mejoras que reclaman en la red educativa pública.

El manifiesto, que incluye 39 reivindicaciones, va en la misma línea del que hace unas semanas firmaron tanto los sindicatos como plataformas educativas en un acuerdo unitario.

La exigencia de bajada de ratios, mayor inversión en infraestructuras, mejora en la atención del alumnado con necesidades junto con una reducción de la burocracia y recuperación de la capacidad adquisitiva de los y de las docentes ha motivado que estos equipos directivos "busquen con su adhesión presionar a la administración pública, que no está velando por sus tareas y está dejando de lado en los centros educativos", asegura el colectivo en un comunicado.

Desde estos equipos directivos denuncian que este manifiesto "no haya sido tratado de forma seria por parte de la Conselleria de Educación, pese a que se le ha enviado en dos ocasiones". "Ha quedado en papel mojado", lamentan.

Para estos profesionales, el escrito "representa un paso adelante para muchos centros que, en voz de sus direcciones, han dicho basta". "No descartamos dimisiones en bloque, como hicieron en Asturias nuestros compañeros y compañeras", advierten.

"SOLUCIONES RADICALES"

La "situación tan delicada" que está viviendo tanto el alumnado como el profesorado les ha llevado a "plantear soluciones radicales", insisten.

Los equipos directivos afirman que la dimisión en bloque fue "el detonante por el cual el gobierno asturiano rectificó y concluyó con la huelga de los docentes de esta comunidad".

En este sentido, remarcan "la necesidad de negociar y pactar teniendo presente el documento unitario de demandas tanto de las plataformas educativas como de los sindicatos".