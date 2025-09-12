Más de 13.000 personas visitan la muestra del MUBAG sobre el papel de las mujeres en la obra de Navarro Ramón

Archivo - Muestra de obras de Navarro Ramón sobre las mujeres y formas abstractas en el MUBAG - CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 13.000 personas han visitado en el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante (MUBAG) la exposición sobre el papel de las mujeres en la obra del pintor alteano Juan Navarro Ramón, organizada por el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMCV) y comisariada por Juana María Balsalobre.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Altea en un comunicado, en el que ha señalado que este jueves se ha presentado de forma oficial el catálogo de la muestra, que ha contado con la colaboración de este consistorio, que ha cedido más de 50 obras pertenecientes a la Colección Navarro Ramón de Altea.

La exposición, inaugurada hace unos meses, ha despertado un "enorme interés" entre el público, algo que, según la administración local, "pone de manifiesto la vigencia y relevancia de la obra de Navarro Ramón y, en especial, el protagonismo que otorgó a la figura femenina en su trayectoria artística". Las visitas guiadas tanto para adultos como para niños "han sido un éxito" y en ellas se ha dado a conocer "la parte más personal de la vida del autor".

La concejala de Cultura de Altea, Pepa Victoria Pérez, ha indicado que para el municipio ha sido "un orgullo" formar parte de esta exposición "tan especial". "La gran acogida que ha tenido demuestra el interés que despierta la obra de Navarro Ramón y la importancia de preservar y difundir su legado", ha apuntado.

Y ha agregado: "Gracias a la colaboración institucional, el arte alteano ha estado presente en un museo de referencia como el MUBAG, acercando a miles de personas a la sensibilidad y fuerza de estas mujeres pintadas por nuestro artista".

"Mi más sincero agradecimiento a todo el personal del MUBAG encabezado por su director, Jorge A. Soler Díaz, y, en especial, a nuestra querida Juana María Balsalobre. Sin duda, la persona que más ha hecho y sigue haciendo por dar a conocer la obra de nuestro artista", ha resaltado.

"MODERNIDAD Y SENSIBILIDAD ARTÍSTICA"

Por su parte, Balsalobre, quien también es una de las autoras del catálogo y responsable del comisariado del 120 aniversario del pintor, ha destacado que "con esta exposición culmina un trabajo de más de 20 años de investigación sobre la figura de Navarro Ramón".

"La mirada a las mujeres en su obra es la muestra más clara de su modernidad y sensibilidad artística. Haber podido reunir estas piezas en el MUBAG, con el apoyo del Ayuntamiento de Altea y el CMCV, supone la cumbre de un largo recorrido dedicado a rescatar y poner en valor su legado, pero el arista sigue presente en el panorama artístico valenciano y seguiremos trabajando en la difusión de su obra", ha remarcado.

El Ayuntamiento de Altea ha invitado a la ciudadanía a "aprovechar los últimos días de la exposición para visitarla", ya que va a permanecer abierta hasta el domingo 14 de septiembre en el MUBAG de Alicante.