Más de 250 empresas solicitan las ayudas de eficiencia energética de Turisme dotadas con 21 millones - GVA

VALÈNCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha registrado ya más de 250 solicitudes en la línea de ayudas destinada a impulsar la eficiencia energética y la sostenibilidad de las empresas del sector turístico, una convocatoria dotada con un presupuesto total de 21.037.538,83 euros.

Estas subvenciones, financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han permitido solicitar hasta el momento cerca de 12 millones de euros, quedando aún disponibles alrededor de nueve millones para nuevas solicitudes, según la Generalitat.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado al respecto "la positiva respuesta" del sector y ha señalado que se trata de "la mayor línea de ayudas en la historia de la Comunitat Valenciana dirigida al sector turístico para mejorar su eficiencia energética y avanzar en sostenibilidad". Asimismo, ha recordado que "son ayudas a fondo perdido, no hay que devolver nada, y se abonan por anticipado, lo que facilita enormemente su acceso a las empresas".

Cano ha explicado que entre las actuaciones subvencionables se incluyen, entre otras, la renovación de electrodomésticos y equipamiento en establecimientos hosteleros, la mejora de instalaciones térmicas, la incorporación de energías renovables o actuaciones de digitalización vinculadas al ahorro energético. Además, ha destacado que también son subvencionables los costes preparatorios necesarios para presentar la solicitud, como la redacción de proyectos técnicos o la gestión administrativa.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y el plazo de ejecución de los proyectos se extiende hasta el 15 de mayo de 2026. En este sentido, la consellera ha animado a las empresas del sector a "aprovechar esta oportunidad para modernizar sus instalaciones, reducir su consumo energético y mejorar su competitividad".

PRÓXIMO WEBINAR INFORMATIVO

Con el objetivo de facilitar el acceso a la convocatoria y resolver dudas prácticas, Turisme Comunitat Valenciana ha organizado un nuevo webinar informativo que se celebrará el próximo 15 de enero. En esta sesión se explicará, paso a paso, el procedimiento de solicitud y los aspectos clave para la correcta ejecución de los proyectos subvencionados, y se suma a los ya celebrados durante el último trimestre del año.

La inscripción a este nuevo webinar ya está abierta a través del enlace habilitado. Para cualquier consulta relacionada con el proceso de inscripción, las empresas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico eficiencia_energética@turismecv.es o del teléfono 960 990 116.

Estas ayudas están dirigidas a empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana o cuya actividad económica esté incluida en determinados códigos CNAE, como hoteles, alojamientos rurales, campings, viviendas turísticas, restaurantes, cafeterías, parques temáticos, jardines botánicos, ferias, organización de eventos o reservas naturales, entre otros.