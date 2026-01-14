Más de 270 víctimas acceden a un empleo en 2025 con itinerarios del Comisionado contra la Violencia sobre la Mujer

Reunión de seguimiento de los convenios de inserción laboral dirigidos a víctimas de violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad - GVA

Más de 270 víctimas de violencia machista han accedido a un puesto de trabajo a través de los itinerarios de inserción sociolaboral impulsados desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer junto con entidades sociales especializadas.

Así se desprende del informe de seguimiento de los convenios de inserción laboral dirigidos a víctimas de violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad, iniciados a mediados de 2024, y que ha analizado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, junto a la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño; en un encuentro con una de las entidades colaboradoras, Fundación Adecco, de la que han participado la directora regional, Mercedes Alcover, y la coordinadora de integración e inclusión de Adecco Levante, Ana Morant.

Durante el encuentro, la vicepresidenta ha subrayado que, en su conjunto, más de 900 mujeres han formado parte de los programas de orientación, formación y acompañamiento al empleo en las tres provincias de la Comunitat Valenciana desde que arrancara la iniciativa, en el marco del compromiso de la Generalitat con las mujeres víctimas de violencia.

Para ello, según ha explicado, desde Igualdad se establecieron convenios con entidades especializadas, como son la Fundación Adecco, el Centro de Estudios Adams, la Fundación ECCA Social, la Fundación Integra y Atende, que han permitido dar nuevas oportunidades a las mujeres. Entidades a las que Camarero ha agradecido "el trabajo diario, desde la cercanía y el compromiso, para que estas mujeres puedan recuperar su autonomía y su proyecto de vida".

Camarero ha enmarcado los resultados del programa "en el firme compromiso adoptado por este Consell en la lucha contra la violencia sobre la mujer". Una apuesta que se ha traducido "en mayores recursos, la implementación de nuevas infraestructuras y la mejora de los servicios ya existentes".

Ha resaltado los resultados de este programa, y, en el balance, ha hecho hincapié en el incremento significativo de la actividad en 2025, "lo que demuestra la consolidación y escalabilidad de este modelo de inserción sociolaboral, que se afianza como la política más eficaz para garantizar una salida real y sostenible de la violencia, porque combina protección, autonomía económica y prevención de la revictimización".

Para la vicepresidenta, "a la política integral de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, se suma la inserción laboral, que no es una política social asistencial, sino una política de seguridad, igualdad y derechos porque cada contrato supone más autonomía y menor riesgo de retorno al entorno de violencia".

En este sentido, Camarero ha señalado que desde el Consell, "se trabaja desde el inicio de la legislatura con un compromiso claro y firme con las mujeres, tanto con la creación del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, como con el incremento del presupuesto en un 40 % para mejorar la atención a las víctimas, la licitación de la gestión de los Centros Mujer que llevaban años reivindicando una actualización, así como la apertura del nuevo Centro de Elche, además de los Centros de Crisis 24 horas en las tres provincias".