Más de 4.000 personas desfilan por la décima Plaça del Llibre d'Alacant

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaça del Llibre d'Alacant ha cerrado su décima edición con una participación de 4.000 personas, una cifra que, según los organizadores, "consolida el acontecimiento como una cita cultural de referencia en la ciudad y que evidencia su crecimiento sostenido en número de lectores, entidades colaboradoras e instituciones públicas implicadas".

En este sentido, consideran que en estas jornadas ha habido "una gran afluencia de familias" que "han convertido el espacio en un punto de encuentro intergeneracional alrededor de la lectura en valenciano".

Así, han valorado que "las actividades dirigidas al público infantil han vuelto a ser uno de los grandes atractivos", algo que, a su juicio, refuerza el "compromiso" de esta iniciativa "con la formación de nuevos lectores", según ha señalado la Plaça del Llibre en un comunicado.

"La Plaça del Llibre d'Alacant es ahora más posible que nunca con el liderazgo de la Universidad de Alicante (UA) y el apoyo infatigable de Escola Valenciana-La Cívica, pero también la hace más necesaria que nunca", ha explicado el director de la cita, Rafael Domínguez.

Entre las propuestas "más multitudinarias" han destacado el concierto infantil de Canta Canalla, que llenó el espacio de música y público familiar; la presentación del libro de Manuel Lillo 'Josep Coloma Pellicer. Periodisme i batalla cultural a Alacant (1875-1936)', editado por Publicaciones de la UA, así como el concierto de Seserino, organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC). También han tenido "gran participación" los talleres infantiles dirigidos a los más pequeños.

VENTAS

En cuanto a las ventas, los libros más destacados de esta edición han sido 'Compta amb mi', de la editorial Orquídea de Darwin, como título más vendido. Le siguen la obra de Lillo y también 'Si escrius Cèlia', de Lliris Picó, y 'Contes en valencià', de Júlia Cantavella.

"La décima edición de la Plaça del Llibre d'Alacant confirma así la consolidación de un proyecto que no solo promueve la literatura en valenciano, sino que genera comunidad, visibiliza autoras y autores y fortalece el tejido cultural del territorio", han sentenciado los organizadores, al tiempo que han resaltado que esta cita, "con el apoyo creciente" de entidades e instituciones, "continúa avanzando con el objetivo de sumar nuevos lectores y reforzar la presencia de la lengua propia al espacio público".