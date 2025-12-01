Más de 5.800 personas visitan la iglesia de los Santos Juanes en su primer fin de semana tras la reapertura

Visitantes en los Santos Juanes el primer fin de semana - FUNDACIÓN HORTENSIA HERRERO

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reapertura de la iglesia de los Santos Juanes ha cerrado su primer fin de semana con una afluencia "extraordinaria" ya que más de 5.800 visitantes han pasado por el templo entre el viernes, sábado y domingo, lo que "confirma el enorme interés por descubrir la restauración integral que ha devuelto el esplendor a este monumento histórico-artístico", según ha informado en un comunicado la Fundación Hortensia Herrero, que ha impulsado la intervención.

El viernes, día de apertura al público, ya se registraron 2.000 visitas, un "preludio" del "intenso flujo" de ciudadanos y turistas que se ha mantenido durante todo el fin de semana. En numerosos momentos se formaron colas continuadas para acceder al templo, y las entradas online permanecieron agotadas desde el primer día.

La restauración, impulsada por la Fundación Hortensia Herrero con una inversión cercana a los diez millones de euros, ha permitido "recuperar el valor arquitectónico, pictórico y ornamental de la iglesia, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947".

El proyecto ha sido dirigido en su vertiente arquitectónica por Carlos Campos y en su dimensión pictórica por la catedrática Pilar Roig (UPV), con la participación de cerca de 90 especialistas y más de 80.000 horas de trabajo.

Como elemento diferenciador, la visita incorpora 'Barroc Immersive', una experiencia audiovisual que combina luz, sonido y proyecciones mapping para narrar la historia del templo de forma "simbólica y envolvente".

Esta propuesta ha sido especialmente bien recibida por los visitantes, que destacan la "fusión innovadora entre patrimonio, arte y tecnología". Tras el éxito de este primer fin de semana, la iglesia de los Santos Juanes reabre con una renovada programación cultural, con reserva online disponible.

Los horarios de visita son los lunes, martes, jueves y viernes de 10.00 a 20.00 horas; miércoles de 13.00 a 20; sábado, de 10.00 a 18.00 y domingo, de 13.00 a 20.00. Los horarios Barroc (proyecciones con visita) serán los jueves y viernes a las 18.00 y 19.00 y el sábado a las 10.00.