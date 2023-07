Más de 600 niños en riesgo de pobreza participan en los campamentos de Save the Children en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha iniciado un año más sus colonias urbanas y campamentos de verano pata apoyar a más de 600 niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social, con el objetivo de que puedan ir a la piscina, a la playa o a la montaña, visitar museos o jugar con amigas y amigos. Lo que "debería ser el verano de cualquier niño o niña en la Comunitat Valenciana", ha destacado la organización.

Con estos programas socioeducativos, la organización promueve actividades de ocio y culturales, buenos hábitos alimenticios, apoyo emocional y refuerzo educativo, ha explicado en un comunicado.

El director de Save the Children en la Comunitat, Rodrigo Hernández, ha destacado que, gracias a estos campamentos, se garantizgas mediante el refuerzo educativo que los niños y niñas con pocos recursos "llegan a septiembre con las mejores garantías para empezar el próximo curso académico". "Además, les proporcionamos actividades de ocio y tiempo libre para que puedan disfrutar de unas vacaciones y puedan ser lo que realmente son: niños y niñas que tienen derecho a divertirse", ha remarcado,

Este verano, los menores de entre 3 y 17 años participan en estas actividades en Valencia, Alicante, Paterna y Mislata (Valencia). Además, en el resto de España la organización ha organizado colonias y campamentos de verano en Sevilla (Andalucía), Barakaldo, Bilbao y Vitoria-Gasteiz (Euskadi), Illescas (Castilla-La Mancha), Madrid y Leganés (Comunidad de Madrid), Barcelona, Canovelles y Lleida (Catalunya) y Melilla.

Los campamentos y colonias urbanas se llevan a cabo entre junio y agosto, y se desarrollan tanto en centros propios como en espacios de otras organizaciones o entidades colaboradoras.

SIN ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

La organización garantiza al menos una comida adecuada al día a los niños y niñas, ya sea en las mismas instalaciones de los centros o bien mediante la entrega de catering para llevarse a casa. Para las familias más empobrecidas, esta comida supone la única posibilidad de que sus hijos e hijas reciban una dieta equilibrada y saludable durante los meses de verano teniendo en cuenta que los comedores escolares están cerrados.

Save the Children ha puesto el foco en el aumento de los menores que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Según ha desvelado la última Encuesta de Condiciones de Vida, más de 32.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana no come al menos dos raciones de carne, pollo o proteínas equivalentes a la semana.

CONCILIACIÓN

Además, "sin estas colonias de verano estos niños y niñas pasarían horas en casa solos, ya que sus padres trabajan", ha explicado Hernández. "Muchas veces son pisos compartidos, sin luz natural, con ruido y sin espacio. Ofrecerles espacios seguros para que puedan disfrutar de un ocio saludable y educativo es clave para ellos", ha afirmado.

En España, dos de cada diez niños y niñas --el 21,4%-- viven en casas insalubres, es decir, que no reúnen las condiciones higiénicas y sanitarias básicas. Una situación que repercute en su salud física y mental y afecta a su desarrollo y seguridad, como alertaba Save the Children en su reciente informe 'Aquí no hay quien viva'.

La campaña de verano de Save the Children se realiza en colaboración con la Fundación La Caixa en el marco del programa CaixaProinfancia. Asimismo, cuenta con el apoyo de Fundación Probitas, Lidl e Ikea.