Más de 6.000 personas convierten GermanorFest en un encuentro de la cultura valenciana en Quart de Poblet. - JUAN TEROL

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 personas han participado en Germanor Fest, el festival musical, gastronómico y cultural celebrado en Quart de Poblet, que ha convertido al municipio en un punto de encuentro para disfrutar de la música, la gastronomía y la 'germanor'.

Con un formato pensado para poner en valor el vínculo entre la cultura local, el territorio y la convivencia, Germanor Fest se ha consolidado como una cita que refleja el carácter "abierto y participativo" de la sociedad valenciana, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El encuentro cuenta, desde la mañana hasta la noche, con música en directo y hace un guiño a grupos y artistas valencianos como Zzoilo, el DJ Víctor Pérez, The Sepionets, Big Piggers, Álex Oliver DJ, 7 Catorce y Quico DL DJ, junto a nombres del panorama nacional como Macaco, Ladilla Rusa, Los Aslándticos y León Benavente.

Junto a la música, uno de los principales reclamos del festival son los 'esmorzars' preparados por el restaurante Los Abetos, reconocido con dos Cacaus d'Or 2025. La propuesta gastronómica del emblemático local de Torrent (Valencia) ha deleitado a los asistentes con un menú en el que la tradición culinaria valenciana ha estado presente desde el primer hasta el último ingrediente.

El festival reafirma así su capacidad para proyectar el municipio como escenario de referencia para grandes citas culturales y para reforzar la conexión entre identidad y territorio.

En este contexto, la vinculación de Amstel con Quart de Poblet cobra un significado especial, ya que es en este municipio donde se elabora la marca.

Precisamente, ha sido la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, la encargada de inaugurar el festival, junto a la manager de marketing de Amstel, Ainoa de Olazábal. Ambas han dado el pistoletazo de salida a una jornada marcada por la convivencia, la participación y el espíritu de 'germanor'.

La primera edil ha destacado que GermanorFest "es una muestra de lo que somos como municipio, un espacio de encuentro, convivencia y cultura compartida". "Además, este año tiene un significado especial, ya que celebramos junto a Amstel su 120 aniversario, una empresa profundamente arraigada en Quart de Poblet y en nuestro tejido industrial, y no hay mejor manera de hacerlo que compartiendo esta jornada de música y germanor con la ciudadanía", ha expresado.

"MUCHO MÁS QUE UN FESTIVAL"

Por su parte, de Olazábal ha señalado que este evento "es mucho más que un festival, es una forma de celebrar cómo se vive aquí el sentimiento de germanor y desde Amstel llevamos años apostando por la cultura valenciana y este evento es una de las mejores expresiones de ese compromiso".

Amstel ha querido reforzar el espíritu del festival con un espacio propio bajo el nombre de Terra Germanor, concepto que ha sido el eje central de todas las propuestas.

En este 'stand', la marca ha ofrecido a los asistentes actividades exclusivas pensadas para compartir, interactuar y disfrutar en grupo, generando momentos únicos más allá de la música.

Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro dentro del recinto, donde la participación, la creatividad y el ambiente festivo han contribuido a consolidar GermanorFest como una experiencia colectiva y cercana, profundamente conectada con la forma valenciana de celebrar.