Más de 70 personas participan en la V Jornada 'Mediterráneo Accesible' de Cocemfe Castelló y Asbumeca

CASTELLÓ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Castelló, ha celebrado este domingo junto a la Asociación de Buceo Medioambiental Costa de Azahar (Asbumeca) la V edición de la jornada Mediterráneo Accesible dirigida a la práctica de deportes acuáticos por parte de las personas con discapacidad, con más de 70 participantes entre familias, colectivos y voluntarios.

Desde el año 2021, esta cita anual persigue cada mes de septiembre "romper barreras mentales" y "hacer posible el acceso pleno de todas las personas a diferentes deportes náuticos en función de la diversidad funcional de los participantes", ha indicado la Federación en un comunicado.

El Club Deportivo Eolo de la playa del Gurugú (Círculo Mercantil) ha acogido el evento, que ha incluido un "amplio" rango de actividades, desde inmersiones de buceo con máscaras de snorkel a paseos en silla anfibia y en bicicletas adaptadas o actividades de sensibilización medioambiental.

La concejala de Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, ha asistido a la cita, en la que también han participado representantes de otras entidades como Juan Gallén, de la Fundación PortCastelló.

Hurtado ha resaltado que "son ya cinco años los que lleva celebrando esta jornada, que pone el acento en la necesidad de lograr, entre todos, que las playas sea lugares totalmente accesibles para todos". "Una jornada abierta asimismo a otros colectivos de personas con discapacidad y a sus familias", ha subrayado, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Las playas de Castelló son el principal escaparate y recurso turístico de nuestra ciudad, acogiendo a miles de turistas y castellonenses durante todo el año. Por eso queremos que se conviertan en un símbolo también de accesibilidad para todas las personas con movilidad reducida o con diversidad funcional. Porque las nuestras son unas playas abiertas, accesibles, para todos", ha afirmado.

La edil también ha puesto el foco en la labor "fundamental" que lleva a cabo Cocemfe "durante cuatro décadas al lado de las necesidades y retos de las personas con discapacidad de Castelló y sus familias". "Una labor que vamos a seguir apoyando desde el gobierno de la ciudad", ha concluido.

La jornada, en la que han participado miembros de diferentes organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad, se ha abierto a otros colectivos y a cualquier persona con discapacidad interesada en disfrutar de una mañana de actividad deportiva, así como a sus familiares.

En la cita han colaborado y participado también entidades e instituciones como el Ayuntamiento de Castelló, la Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Benicàssim, Club Náutico de Oropesa del Mar, o diferentes empresas.