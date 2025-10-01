Más de 80 entidades convocan una manifestación este sábado en Alicante en solidaridad con el pueblo palestino

Archivo - Una bandera de Palestina en una imagen de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 organizaciones, plataformas y colectivos de Alicante y sus comarcas han convocado una manifestación en la capital alicantina para este sábado "en solidaridad con el pueblo palestino" ante el "terrible genocidio perpetrado" por el Gobierno de Israel del primer ministro Benjamin Netanyahu en Gaza.

La marcha llega cuando se cumplen "dos años de vergonzosa complicidad de los gobiernos de la comunidad internacional occidental, supremacista, blanca, racista y fascista y sus aliados, las corporaciones mediáticas occidentales", según han destacado los impulsores este miércoles en un comunicado.

La manifestación, incluida en la convocatoria estatal de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), arrancará este sábado 4 de octubre a las 18.00 horas en las escaleras del Jorge Juan y acabará en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. En ella, se seguirá "exigiendo" el "fin del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel".

Además, reclamará "acciones inmediatas" para abrir un corredor humanitario y pedirá, entre otras cuestiones, una "ruptura total de relaciones diplomáticas, institucionales, económicas y culturales con Israel", mostrar "apoyo pleno a las demandas judiciales contra Israel" y respaldar el trabajo del Tribunal Penal Internacional "para juzgar a líderes israelíes por genocidio y crímenes de guerra".

Al finalizar la manifestación está previsto que se lea un manifiesto y que se desarrollen diferentes acciones en solidaridad con el pueblo palestino, con la presencia de la Muixeranga d'Alacant, el grupo Danses del Món, un baile a cargo de The Nest Swing y la actuación de Alba Asenci con su canción 'Tinc un cant dins del cor'.