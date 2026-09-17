Más de 94.800 alumnos de 13 municipios de Valencia y Alicante, sin clase por la alerta meteorológica

Archivo - Imagen de archivo de material escolar. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 94.825 alumnos de 13 municipios de las provincias de Valencia y Alicante se han visto afectados por la suspensión de la actividad lectiva para este jueves debido a la alerta meteorológica por fuertes lluvias, según los datos recabados por la Conselleria de Educación.

En la provincia de Valencia, 8 municipios han decretado el cierre de clases. Se trata, en concreto, de Carcaixent, l'Alcúdia, Mislata, Paterna, Alberic, el IES La Vereda y el CEIP Mas de Tous de la Pobla de Vallbona y el IES Enric Soler i Godes, de Benifaió, así como las pedanías del sur de la ciudad de València. En total, son 37.975 estudiantes sin clases.

Asimismo, en la provincia de Alicante hay un total de 56.850 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Elche, Crevillent, Santa Pola, Orihuela costa y Bigastro.