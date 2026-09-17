Universidades valencianas desarrollan actividad docente online debido a la alerta por lluvias

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VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Universidades de la Comunitat Valenciana han adoptado diversas medidas debido a la alerta meteorológica por lluvias, entre ellas la suspensión de algunas actividades y el paso de la docencia a formato en línea.

La Universitat de València (UV), que continúa con el nivel 2 de emergencias que ya activó ayer, ha comunicado que este jueves desarrollará la actividad docente en la modalidad online, siempre que sea posible, debido a las inundaciones y afectaciones registradas en diversas vías de comunicación, así como a los cortes y alteraciones en el transporte público --como el metro--.

Para evitar desplazamientos que puedan resultar "comprometidos" y "garantizar la seguridad de la comunidad universitaria" se adoptan una serie de medidas preventivas, como que la actividad docente se desarrollará en la modalidad online siempre que sea posible, el teletrabajo del personal, igualmente siempre que sea posible y la presencialidad queda reservada a funciones "indispensables", en el mantenimiento de servicios e instalaciones de "carácter esencial o crítico".

Asimismo, se cancela la actividad cultural de La Nau y se recomienda a la comunidad universitaria seguir las indicaciones de servicios de emergencia.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) --igualmente en nivel 2-- ha informado a primera hora de este jueves de que en el campus de Vera la actividad docente será online, siempre que la naturaleza de la actividad lo permita, y el trabajo de los empleados a distancia, siempre que sus funciones lo permitan, para evitar desplazamientos. En los campus de Gandia y Alcoi, se suspenden las actividades al aire libre durante toda la jornada mientras que el resto se mantienen "inicialmente con normalidad".

Y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) ha suspendido las clases y actividades de este jueves en los cuatro campus, de 8:00 a 14:00 horas por nivel 3 de alerta.

ACTIVIDADES AIRE LIBRE En el caso de la Universidad de Alicante, acordó el miércoles la suspensión de las actividades al aire libre de la Bienvenida UA, ante la activación de la alerta naranja por fuertes tormentas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología Aemet para esta jornada, entre las 3:00 y las 15:00 horas, y con el objetivo prioritario "de garantizar la seguridad de todas las personas".

La CEU Universidad Cardenal Herrera ha trasladado esta mañana que las precipitaciones de esta noche han provocado inundaciones en varios de sus edificios del campus de Alfara del Patriarca (Valencia). Por ello, las clases teóricas de hoy por la mañana, se impartirán en modalidad híbrida (presencial y online) en el campus de valencia. Es decir, de forma presencial en el aula y online.

En el caso de la docencia impartida en las instalaciones de la ESET, dada la "aparente gravedad de los daños", se realizará en modalidad 100% online durante todo el día (mañana y tarde). En el campus de Elche (Alicante), hasta las 15.00 horas, las clases teóricas se impartirán en modalidad híbrida (presencial y online).