Las mascletás del concurso de Hogueras de Alicante podrán durar 30 segundos menos con un mínimo de cinco minutos

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante ha reducido a cinco minutos el tiempo mínimo del disparo de las mascletás de las Hogueras de 2026, según las bases reguladoras de este concurso publicadas este miércoles. La duración mínima fijada en los últimos años, sin que la pirotecnia tuviera que ser descalificada, ha sido de cinco minutos y 30 segundos. Por su parte, el tiempo máximo no va a variar, ya que va a seguir siendo de siete minutos.

La edil del área, Cristina Cutanda, ha detallado que esta rebaja "atiende a una petición del sector de la pirotecnia" y que, "con la intención de mejorar ese certamen, se ha aceptado una propuesta que redundará en la calidad del concurso". "Hay que escuchar a los especialistas para que sus aportaciones beneficien la espectacularidad de las mascletás", ha resaltado en un comunicado.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el certamen va desde las 09.00 de este jueves hasta las 13.00 horas del jueves 27 de noviembre. La edición número 37 del concurso de mascletás está fijada desde el jueves 18 de junio hasta el miércoles 24, día de San Juan.

El peso máximo de la materia detonante será de 80 kilos y el de la reglamentada 150. Los calibres máximos de los truenos de aviso, carcasas de trueno, trueno terrestre y volcanes será de 50 milímetros. Además, está prohibido el disparo de cañas voladoras y cada mascletá está presupuestada en 8.500 euros. La empresa ganadora del certamen recibirá una prima valorada en mil euros.

De otro lado, la palmera de la noche de San Juan está presupuestada en 7.000 euros. Su disparo estará prologado por tres carcasas de trueno de 75 milímetros y la conformará un mínimo de mil cohetes Imperial de 20 milímetros y de color blanco.

Asimismo, deberá garantizar un "lagrimeo intenso" y a la conclusión del disparo deberán sonar dos carcasas de trueno de 75 milímetros como aviso de finalización. El peso total de los artificios pirotécnicos deberá ser superior a 75 kilos de contenido neto explosivo (NEC) e igual o inferior a 99. Tendrá una duración mínima de 18 segundos y en el momento central del disparo deberá alcanzar un radio mínimo de 300 metros.

CASTILLOS DE FUEGOS ARTIFICIALES

Por su parte, la duración mínima de cada uno de los castillos de fuegos artificiales, de la edición número 79 de este concurso, que se desarrollará del 25 al 29 de junio, será de 15 minutos, descontando los truenos de aviso.

Los disparos, presupuestados cada uno en 19.000 euros, se deberán efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. El calibre máximo de los artificios pirotécnicos será de 175 milímetros sin carcasas ni cambios de repetición.

No obstante, se podrán disparar carcasas de cambios de repetición de calibres que no superen los 125 milímetros. El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kilos de NEC. Los fuegos serán principalmente aéreos y sí podrá haber fuegos acuáticos. Los artificios pirotécnicos se orientarán siempre al mar. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración que utilizarán los integrantes del jurado para seleccionar las propuestas presentadas estarán basados en la temática y las características definitorias del espectáculo, las clases y la cantidad de artificios pirotécnicos, el uso de colores en el espectáculo, los patrones rítmicos del espectáculo y los elementos "innovadores" que se utilicen.