Mata descarta vaticinar su futuro en el PSPV y aconseja al nuevo síndic que escuche "sobre todo las críticas"

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El todavía síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha descartado hacer futuribles sobre su futuro en el partido, donde se mantiene como vicesecretario general, y ha asegurado que recomendaría al nuevo portavoz parlamentario socialista que escuche "sobre todo las voces críticas".

Así lo ha trasladado tras una reunión con el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, dentro de una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Mata anunció el sábado que dejaba la portavocía en Les Corts para centrarse en la defensa de Jaume Febrer, el presunto cabecilla del Azud, un caso que afecta a cargos socialistas y del PP por presuntas 'mordidas' con Rita Barberà al frente del Ayuntamiento de València.

En una breve comparecencia, preguntado por su futuro, el 'número dos' del PSPV ha señalado que lleva 42 años en ejecutivas socialistas y que desconoce lo que vendrá a partir de ahora: "No sé, no sé que pasará el mes que viene, depende del trabajo que tenga y lo que tenga que hacer".

Además, respecto a qué recomendaría a su sucesor en Les Corts, ha afirmado que no se atrevería a aconsejarle nada, aunque si tuviera que hacerlo le diría "que respire a fondo antes de decidir, que escuche muchísimo, sobre todo a las voces críticas, y que todas las mañanas dedique cinco minutos a decir 'ommm'".

Sobre su reunión con Puig, Mata ha resaltado que ha visto a un 'president' con "ganas, ilusión, potencia y discurso" y que está comprometido en impulsar un pacto valenciano por la energía. "Creo que es el único político que queda que es optimista", ha dicho.

REBATE LAS CRÍTICAS DE MAZÓN

Además, ha rebatido las críticas de la oposición y peticiones de bajada de impuestos como las del líder del PPCV, Carlos Mazón, afirmando que deflactar el IRFP es "flor de un día" y solo tiene efecto en mayo o junio cuando se realiza la declaración de la gente. Son, a su juicio, unas "rebajitas" fiscales que solo benefician a los más ricos cuando hay que aplicar "medidas quirúrgicas" como las que impulsa la Generalitat.

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, tras el nuevo recorte al agua que reciben las comarcas alicantinas, Mata ha subrayado que es un problema que viene de hace décadas y que la ejecutiva del PSPV acordó este lunes "reforzar" su posición en contra de la bajada del caudal ecológico.

"No pueden destrozar el futuro de toda una comarca (...) El agua es una necesidad y ahí no hay discusión", ha enfatizado, y ha reiterado que la Generalitat irá a los tribunales "si no hay más remedio" y que mientras tanto busca reforzar las desaladoras y el aprovechamiento hídrico.