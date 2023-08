Mazón achaca el "dislate" vivido con las adjudicaciones docentes al "desmantelamiento" de cargos de Educación

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vinculado el "dislate" vivido por el retraso en las adjudicaciones de plazas docentes --que se ha acabado de completar esta misma semana-- a la "mala praxis" del anterior gobierno del Botànic de "desmantelar la Conselleria de Educación y los cargos intermedios" en el momento en que debía comenzar el proceso o a no haber renovado "durante dos años" el programa informático que ha provocado errores.

"No quiero acusar de falta de voluntad o de mala fe, pero sí de mala praxis. Desmantelar la Conselleria y los cargos intermedios justo cuando hay que empezar a picar los nombres o no haber renovado los equipos informáticos obsoletos durante dos años, no es de recibo. Mucho menos dejarlo todo empantanado y acusar al que viene, que trata de hacer malabares con bombas y granadas que van a explotar en tres, dos, uno".

Así ha valorado este viernes, en una entrevista en COPE Alicante recogida por Europa Press, la situación generada por los retrasos en las adjudicaciones docentes, que han generado críticas de los sindicatos y de la oposición, que ha pedido explicaciones al conseller José Antonio Rovira, quien este jueves anunció que llevará a la Abogacía de la Generalitat el "abandono" de su puesto de trabajo de siete responsables de la Conselleria directamente relacionados con este proceso antes de que se iniciara, un extremo sobre el que Mazón no ha sido preguntado.

Tras reconocer que le hubiera gustado encontrar "mejor" la situación de la Generalitat, a su llegada tras las elecciones del 28M, ha puesto como ejemplo "el dislate de las adjudicaciones de plazas a pocos días del arranque de curso".

Durante estas semanas, ha destacado que Rovira y los funcionarios de Educación han trabajado "a contrarreloj" y "prácticamente contra todo" y, en este contexto, ha insistido en el sentido de la "responsabilidad" del actual Consell y en su voluntad de "arreglar las cosas".

Además, ha agradecido la colaboración de los sindicatos docentes al haber ayudado en la corrección de errores de las adjudicaciones, así como al personal de Conselleria que "se ha dejado la piel".