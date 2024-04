Mazón advierte contra "la vocación de expansión" del separatismo catalán: "No voy a tolerar ningún menosprescio más"

Señala que la ley de amnistía es "inconstitucional, vulnera el principio de igualdad, es tóxica y estéril"



El presidente de la Genealitat valenciana, Carlos Mazón, ha advertido este lunes en el Senado contra "la vocación de expansión" del "separatismo catalán" y al respecto ha recalcado que no la van a "consentir": "Esa ensoñación de los 'Països Catalans', que es lo siguiente, ni ha existido, ni existe, ni existirá y voy a ser yo quien no va a tolerar ningún menosprecio más a la Comunitat Valenciana, jamás".

Así, lo ha recalcado Mazón durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas que ha promovido el PP --que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta-- para aprobar un informe sobre el impacto autonómico de la amnistía.

Mazón ha concluido que esta Proposición de Ley "es inconstitucional, vulnera el principio de igualdad entre los españoles sin mesura ni vergüenza jurídica porque determina que hay ciudadanos de primera y de segunda" y además es "falsa desde el punto de vista jurídico, tóxica desde el punto de vista de la convivencia, y estéril desde el punto de vista de la reconciliación". Con todo, ha recalcado que "esto pasará porque España es una democracia avanzada y una gran nación en la que cabemos todos".

En ese sentido, ha lamentado que tras escuchar "atentamente las reflexiones" del discurso del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, es "la representación de la humillación del Estado, la negación del diálogo común y la apología del monólogo unilateral".

"Se observa que no hay mejor ejemplo de que no se ha pasado página, de que no se desea el diálogo, de que la reconciliación es una palabra vacía, de que estamos en lo mismo, y que se ha escenificado de nuevo la perspectiva unilateral", ha criticado.

Además, ha criticado que "el separatismo catalán" esgime sus razones "en tono de burla, de menosprecio, mirando por encima del hombro, desde una posición de superioridad intolerable y con una vocación de expansión, incluso sobre otras comunidades, como la Comunitat Valenciana o las Islas Baleares, que no vamos a consentir".

"A los ciudadanos en general y en particular a los de la Comunitat Valenciana, que es su nombre estatutario y que está en toda su obligación de respetar, si es que quieren que respetemos también su Estatut, ni se les trolea, ni se les humilla. Se les respeta", ha exigido.

En ese sentido, ha recalcado que "la pluralidad no es patrimonio exclusivo de nadie" y ha defenido "una singularidad territorial bien entendida, sin sobreactuaciones, que es la que convierte a España en el proyecto común que es: un espacio político económico y social de personas libres iguales".

"RIESGOS PARA LA SUPERVIVENCIA DEL ESTADO AUTONÓMICO"

Por ello, ha resaltado que este informe acerca de la ley "acredita la gran anomalía institucional" por la que transita España a estas hora ya que "existen riesgos evidentes para la propia supervivencia de la estructura actual del Estado autonómico".

En ese sentido, ha apuntado que la ley de amnistía sí que afecta a las comunidades autónomas porque "la amnistía a los responsables de la insurrección supone deslegitimar al Estado frente a la conducta de los poderes públicos en el año 2017" y porque esa amnistía "sin arrepentimiento ni compromisos supone que la destrucción de la Unidad de España resulte impune".

En tercer lugar, se opone a ella porque "de facto la amnistía quiebra el principio de igualdad con una tramitación fraudulenta impulsada por el debate de la investidura negociada fuera de España" y en este sentido ha señalado que la amnistía "no tiene encaje en nuestra Constitución y supone una expresa vulneración del principio de igualdad, la reserva de jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva, por no hablar del impacto en la exclusividad del Poder Judicial y la destrucción del principio básico de seguridad jurídica".

Además, y en esencia, se opone a esta norma porque "supone una destrucción del funcionamiento ordinario del Estado Autonómico y la desautorización del Senado" ya que con ella "se consagra la expectativa de impunidad para cualquier responsable público que desee desafiar a los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad".

Por ello mismo, ha reprcohado, conduce "a la irrelevancia a aquellos territorios e instituciones que encuentran precisamente en esta cámara el espacio de su máxima representación" y cuyos intereses "se ha puesto en juego por la aventura de una sola persona". "Y esa es la anomalía germinal que explica todas las demás", ha apuntado.

En esta línea, ha lamentado que en lugar de que en el Senado, en la cámara de todos los territorios, se debatan "decisiones singulares para reforzar la unidad de todos los territorios, nuestras intervenciones giran en torno a la decisión de una sola persona y lo que suceda con un único territorio".

Mazón ha apuntado que se han ido cumpliendo "los peores pronósticos" y se ha referido al anuncio de Aragonés sobre el referéndum, y sobre la independencia. "Lo que hoy es no, mañana será que sí", ha constatad.

En ese sentido, ha recalcado que "no son alarmistas", sino que solo tratan de "desnudar toda esta pantomima partidista" porque es "una obligación política, y una exigencia moral". "Lamentar cada nueva cesión y cada bochorno que proporciona esta aventura personal del presidente del Gobierno, no es crispar, es defender la igualdad", ha remarcado.

Además, ha criticado "el paternalismo y soberbia en directo de un gobierno que está en prórroga" y que "se actualiza con las decisiones que toman aquellos a quienes se les ha otorgado la llave de España".

"DESPRECIO A ESPAÑA"

En esta línea, ha adverido de que este norma supone que "el desprecio a España, y al resto de Comunidades Autónomas acaban revestidos de una legitimidad que antes no tenían, de que ahora el referéndum, y después la independencia, tienen carta de naturaleza y tarde o temprano serán realidad y que no habrá argumentos para no desmerecer el ejercicio de la potestad jurisdiccional, si esto les conviene".

Con todo, ha recalcado. "Esto pasará". "No porque seamos más o porque la ley y el sentido común estén de nuestro lado, no sólo porque nos avale la historia de éxitos de una democracia que no se explica sin la participación plural e igualitaria de todos los territorios", sino pasará porque "España, en su inmensa pluralidad, esa que hoy representamos aquí todos, es una democracia avanzada y es lo único que quiere ser, una gran nación en la que cabemos todos".

Mazón, que ha pronunciado parte de su discurso también en valenciano, ha recalcado: "La historia no les absolverá. La historia les retratará.Esa es la grandeza de nuestro modelo autonómico al que no renunciamos, y que esta norma pone en peligro". "No son territorios en disputa. Son ciudadanos. Libres e iguales. Compatriotas nuestros cuyos problemas sentimos como propios. Todos los españoles, absolutamente todos, sin distinción", ha apostilladO.