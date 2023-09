Mazón sobre la agresión sexual de Crevillent: "Espero que no sea otra consecuencia no deseada de la ley solo sí es sí"

Destaca que el Consell va a "introducir las políticas preventivas en los colegios y a revisar toda la atención a los centros de menores"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado "consternado" tras la detención de varios menores en Crevillent (Alicante) por presuntamente agredir sexualmente a una niña y ha manifestado que "espera" que esta no sea "una consecuencia no deseada, otra más, de la famosa ley de 'solo sí es sí'".

Así lo ha aseverado el jefe del Consell a preguntas de los medios --tras inaugurar en Alfara del Patriarca (Valencia) el Congreso de Derecho Sanitario-- sobre la detención por parte de la Guardia Civil de ocho menores de edad por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 13 años. Los ocho arrestados, a los que se les atribuye esta presunta agresión sexual, tienen edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

Al respecto, Mazón ha señalado: "Espero que no sea un efecto llamada de todo lo que estamos viendo durante todos estos últimos meses, porque hemos visto cómo incluso a los miembros de la Manada se les han reducido las penas, cómo están saliendo violadores y abusadores a la calle, cómo están viendo reducidas sus condenas".

"Yo espero que esto no sea una consecuencia no esperada, otra más, de la famosa 'ley del solo sí de sí', porque creo que ya hemos sufrido bastante con el silencio de los que aprobaron esa ley, con la vergüenza de mirar hacia abajo y hacia otro lado los que aprobaron esa ley y hemos tenido suficiente vergüenza social como para que ahora empecemos a encontrarnos un posible efecto llamada. Espero que no sea así", ha insistido.

Para el 'president', "lo que hay que elegir es el camino difícil, no el del prejuicio y no el del titular, que es el camino de la prevención, de reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y el endurecimiento de las penas".

Igualmente, ha apostado por "un trabajo riguroso y hacer caso a los jueces y fiscales y a los expertos jurídicos cuando nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas en vez de creernos por encima de la verdad como ha ocurrido con el PSOE, con Compromís y con Podemos durante todo este tiempo".

"Hay que trabajar desde el rigor y desde la seriedad y espero que esto no sea una consecuencia no deseada y un efecto llamada de la peor ley contra las mujeres que se ha promulgado en España", ha remarcado.

Carlos Mazón ha subrayado que el actual Consell va a "introducir las políticas preventivas en los colegios y a revisar toda la atención a los centros de menores".

AUDITORÍA

El dirigente autonómico --que ha recordado que "la pasada legislatura de Compromís, del PSOE y de Podemos acabó con 13 imputados por supuestamente tapar abusos a una menor en centros propios de la Generalitat Valenciana, en centros de menores"-- ha apuntado que se está llevando a cabo una auditoría de la política de menores. "Me sigue dando miedo lo que me pueda encontrar después de este tiempo", ha asegurado.

"Por tanto, nuestra política tiene que ir desde el rigor, desde el entendimiento, desde la verdad, desde la transparencia y, en el caso educativo, desde la prevención. Introduciremos protocolos de prevención, porque hasta la fecha no ha habido, y también de prevención incluso con

psicólogos que ya empiezan a aparecer gracias al gobierno del cambio en la educación pública de la Comunitat Valenciana", ha finalizado.