Mazón analiza con Valderrama la situación del temporal en la Comunitat y mantiene contacto con diputaciones y alcaldes

ALICANTE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido a las 13.00 horas una reunión telemática con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la que se ha analizado la situación provocada por el temporal de lluvia y viento que afecta desde este lunes a la Comunitat Valenciana, especialmente a la provincia de Alicante, donde se espera que a partir de mediodía se dé el mayor grado de intensidad de precipitaciones.

Según han informado fuentes de la Generalitat, el 'president' se encuentra en la sede de Presidencia en Alicante, desde donde se mantiene en "contacto permanente" con los presidentes de las tres diputaciones provinciales y con alcaldes de las localidades que pueden verse afectadas por el episodio de fuertes lluvias y viento.

Al encuentro han asistido asimismo el alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Alberto Martín; la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna; la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez.

El conseller Valderrama ha trasladado al 'president' de la Generalitat durante el encuentro los resultados y las previsiones para la jornada, que se han tratado en la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada por la mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia).