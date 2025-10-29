Mazón anuncia la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana

Declaración institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el aniversario del día de la dana - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles, día del aniversario de las inundaciones que dejaron 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia, la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que cada año será de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana.

Así lo ha señalado Mazón en una declaración institucional este miércoles por la mañana en el Palau de la Generalitat, a la que han acudido representantes de ayuntamientos; de la Diputació; miembros del Consell; diputados; la alcaldesa de València, María José Catalá, y otras autoridades. Un acto que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas.

"Seguimos sanando humanamente y reparando materialmente. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcalble. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente", ha expresado Mazón.